https://ria.ru/20201030/epidemiya-1582298082.html

Главный санитарный врач попросила РПЦ соблюдать меры борьбы с COVID -19

Главный санитарный врач попросила РПЦ соблюдать меры борьбы с COVID -19

Главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:25

2020-10-30T15:25

2020-10-30T15:25

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви, например, принуждать прихожан и священников носить маски и замерять температуру у сотрудников храмов, сообщается в письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России, опубликованном в пятницу на сайте РПЦ."В последние недели существенно увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией в России. Главный санитарный врач России Анна Попова издала постановление, предписывающее ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, а также обратилась к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии в проведении профилактических мероприятий в храмах", - говорится в сообщении.В связи с этим патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие уже известные правила", поскольку в настоящее время "это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил".В частности, предписано допускать в храм только людей в масках – за этим должны следить дежурные на протяжении всего времени открытия храма для посетителей. "Священнослужителям при общении с прихожанами носить маски, в том числе при совершении исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", - подчеркнули в РПЦ.Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, также наказали носить маски и перчатки и "обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие меры гигиены". Также священникам предписано "воздерживаться от преподания руки для целования"."Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма - перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору", - сказано в письме.Кроме того, нужно "строго соблюдать режим проветривания храма, его уборки и обработки на протяжении дня дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства", а также "разместить при входе в храм плакаты, напоминающие о правилах профилактики".Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов подворий и монастырей наказано "при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)" и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью, а настоятелям, игуменам и игумениям "организовать обязательные регулярные замеры температуры в течение дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов"."Следует напомнить игуменам и игумениям ставропигиальных и епархиальных обителей, что в случае заболевания хотя бы даже одного насельника (насельницы) монастырь должен быть закрыт на 14-дневный карантин с проведением профилактических мероприятий: тестирования всех насельников или насельниц; проведения дезинфекции посещений", - заключили в Русской церкви.

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580161401.html

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

https://ria.ru/20201029/khramy-1581974948.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, анна попова, здоровье - общество, русская православная церковь, московская патриархия