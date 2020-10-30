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Патрушев рассказал о попытках экстремистов укрепиться в России
Патрушев рассказал о попытках экстремистов укрепиться в России
"Свидетели Иеговы"*, саентологи и другие экстремистские организации пытаются укрепить свои позиции в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:28
2020-10-30T17:28
россия
церковь саентологов
свидетели иеговы
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Свидетели Иеговы"*, саентологи и другие экстремистские организации пытаются укрепить свои позиции в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Экстремистскими объединениями, среди которых запрещенные в Российской Федерации "Свидетели Иеговы", "Международная церковь сайентологии", предпринимаются попытки укрепить свои позиции в России", - сказал Патрушев в пятницу на прошедшем по видеосвязи совещании по вопросам национальной безопасности в Центральной России. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу, и пришло к выводу, что фактическая деятельность саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, церковь саентологов, свидетели иеговы, николай патрушев, безопасность

Патрушев рассказал о попытках экстремистов укрепиться в России

17:28 30.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Свидетели Иеговы"*, саентологи и другие экстремистские организации пытаются укрепить свои позиции в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Экстремистскими объединениями, среди которых запрещенные в Российской Федерации "Свидетели Иеговы", "Международная церковь сайентологии", предпринимаются попытки укрепить свои позиции в России", - сказал Патрушев в пятницу на прошедшем по видеосвязи совещании по вопросам национальной безопасности в Центральной России. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Легойда о "Свидетелях Иеговы"*: надо больше пояснять, почему их запрещают
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу, и пришло к выводу, что фактическая деятельность саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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РоссияЦерковь саентологовСвидетели ИеговыНиколай ПатрушевБезопасность
 
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