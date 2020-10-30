https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582266225.html
Регионам дополнительно выделили 300 миллиардов рублей
Регионам дополнительно выделили 300 миллиардов рублей
Правительство РФ приняло решение дополнительно выделить регионам 300 миллиардов рублей, 200 из них уже распределены между 75 регионами, заявил премьер-министр... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:25
2020-10-30T13:25
2020-10-30T13:25
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение дополнительно выделить регионам 300 миллиардов рублей, 200 из них уже распределены между 75 регионами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке Единого плана по достижению национальных целей развития РФ."Для достижения национальных целей ежегодно предусматривается свыше 12 триллионов рублей, на этом будет акцентирована федеральная бюджетная политика. Необходимо совершенствовать региональные бюджеты и межбюджетные отношения. В этом году бюджетная политика была существенно смягчена - за 9 месяцев 2020 года расходы регионов профинансированы на более 10 триллионов рублей, это примерно на 17% больше, чем в прошлом году. Было принято решение об оказании дополнительной финансовой поддержки регионам в размере 300 миллиардов рублей, из них уже выделено 200 миллиардов 75 регионам, остальные средства будут распределены до конца текущего года", - сказал он.Глава правительства отметил, что в текущем году субъекты смогли воспользоваться средствами, которые высвободились в результате реструктуризации долгов."Также в ближайшее время выработаем решение, которые позволит регионам сохранять в своих бюджетах ресурсы, образовавшиеся от экономии по государственным контрактам, при условии, если те будут направлены на реализацию национальных проектов. Аналогичный механизм будет предусмотрен и по бюджетным кредитам", - заключил он.
https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582257910.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Правительство РФ приняло решение дополнительно выделить регионам 300 миллиардов рублей, 200 из них уже распределены между 75 регионами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в ходе совещания с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке Единого плана по достижению национальных целей развития РФ.
"Для достижения национальных целей ежегодно предусматривается свыше 12 триллионов рублей, на этом будет акцентирована федеральная бюджетная политика. Необходимо совершенствовать региональные бюджеты и межбюджетные отношения. В этом году бюджетная политика была существенно смягчена - за 9 месяцев 2020 года расходы регионов профинансированы на более 10 триллионов рублей, это примерно на 17% больше, чем в прошлом году. Было принято решение об оказании дополнительной финансовой поддержки регионам в размере 300 миллиардов рублей, из них уже выделено 200 миллиардов 75 регионам, остальные средства будут распределены до конца текущего года", - сказал он.
Глава правительства отметил, что в текущем году субъекты смогли воспользоваться средствами, которые высвободились в результате реструктуризации долгов.
"Также в ближайшее время выработаем решение, которые позволит регионам сохранять в своих бюджетах ресурсы, образовавшиеся от экономии по государственным контрактам, при условии, если те будут направлены на реализацию национальных проектов. Аналогичный механизм будет предусмотрен и по бюджетным кредитам", - заключил он.