Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582266225.html
Регионам дополнительно выделили 300 миллиардов рублей
Регионам дополнительно выделили 300 миллиардов рублей
Правительство РФ приняло решение дополнительно выделить регионам 300 миллиардов рублей, 200 из них уже распределены между 75 регионами, заявил премьер-министр... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:25
2020-10-30T13:25
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579385383_0:237:3190:2031_1400x0_80_0_0_12c3bde743a3bb53f653cb79ab8aeca1.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение дополнительно выделить регионам 300 миллиардов рублей, 200 из них уже распределены между 75 регионами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке Единого плана по достижению национальных целей развития РФ."Для достижения национальных целей ежегодно предусматривается свыше 12 триллионов рублей, на этом будет акцентирована федеральная бюджетная политика. Необходимо совершенствовать региональные бюджеты и межбюджетные отношения. В этом году бюджетная политика была существенно смягчена - за 9 месяцев 2020 года расходы регионов профинансированы на более 10 триллионов рублей, это примерно на 17% больше, чем в прошлом году. Было принято решение об оказании дополнительной финансовой поддержки регионам в размере 300 миллиардов рублей, из них уже выделено 200 миллиардов 75 регионам, остальные средства будут распределены до конца текущего года", - сказал он.Глава правительства отметил, что в текущем году субъекты смогли воспользоваться средствами, которые высвободились в результате реструктуризации долгов."Также в ближайшее время выработаем решение, которые позволит регионам сохранять в своих бюджетах ресурсы, образовавшиеся от экономии по государственным контрактам, при условии, если те будут направлены на реализацию национальных проектов. Аналогичный механизм будет предусмотрен и по бюджетным кредитам", - заключил он.
https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582257910.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579385383_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_04e79c567262e82402600b7ecf96b853.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика

Регионам дополнительно выделили 300 миллиардов рублей

13:25 30.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение дополнительно выделить регионам 300 миллиардов рублей, 200 из них уже распределены между 75 регионами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке Единого плана по достижению национальных целей развития РФ.
"Для достижения национальных целей ежегодно предусматривается свыше 12 триллионов рублей, на этом будет акцентирована федеральная бюджетная политика. Необходимо совершенствовать региональные бюджеты и межбюджетные отношения. В этом году бюджетная политика была существенно смягчена - за 9 месяцев 2020 года расходы регионов профинансированы на более 10 триллионов рублей, это примерно на 17% больше, чем в прошлом году. Было принято решение об оказании дополнительной финансовой поддержки регионам в размере 300 миллиардов рублей, из них уже выделено 200 миллиардов 75 регионам, остальные средства будут распределены до конца текущего года", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
12:48
Мишустин: в плане по реализации национальных целей учли все замечания
Глава правительства отметил, что в текущем году субъекты смогли воспользоваться средствами, которые высвободились в результате реструктуризации долгов.
"Также в ближайшее время выработаем решение, которые позволит регионам сохранять в своих бюджетах ресурсы, образовавшиеся от экономии по государственным контрактам, при условии, если те будут направлены на реализацию национальных проектов. Аналогичный механизм будет предусмотрен и по бюджетным кредитам", - заключил он.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23Инфографика
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
23:28СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
23:21Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
Лента новостейМолния