https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582257910.html

Мишустин: в плане по реализации национальных целей учли все замечания

Мишустин: в плане по реализации национальных целей учли все замечания

В едином плане по реализации национальных целей учтены все замечания и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с руководителями... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:48

2020-10-30T12:48

2020-10-30T13:19

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В едином плане по реализации национальных целей учтены все замечания и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке единого плана по достижению национальных целей развития РФ."Мы уже обсуждали проект единого плана в рамках рабочих групп Государственного совета, как руководители регионов вы хорошо знаете ситуацию на местах, оперативно реагируете на запросы людей. Это один из важных механизмов обратной связи. Хочу поблагодарить вас за активное участие в формировании единого плана, в том числе на этапе обсуждения целевых показателей для субъектов Российской Федерации, мы постарались учесть все замечания и предложения", - сказал он.Глава правительства особенно отметил вклад глав регионов в проработку решений по таким направлениям как здравоохранение, малое и среднее предпринимательство, экономическое развитие.Российский премьер также заявил, что национальные цели – общие для всей страны, но многое зависит от регионов.Премьер подчеркнул, что необходимо учитывать особенности социально-экономического развития в разных регионах, в том числе и в уровне и качестве жизни людей, опираться на крупные города, которые способны на ускоренный экономический рост и при этом обеспечить высокие стандарты жизни в малых городах и на селе."В каждом из них нужно найти свои точки роста, возможности для повышения конкурентоспособности экономики", - добавил он.Мишустин также напомнил об ответственности властей за выполнение единого плана по реализации национальных целей."Хочу особо подчеркнуть, все члены правительства, руководители ведомств, регионов, органов местного самоуправления, руководители институтов развития должны в полной мере нести ответственность за реализацию единого плана. Это вопросы управленческой дисциплины, личной ответственности и компетентности руководителей", - сказал Мишустин на совещании с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке единого плана."Естественно, что для профессионалов высокого уровня, которыми вы все являетесь, такие вещи очевидны", - добавил премьер.Мишустин 28 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что разработка единого плана по достижению национальных целей завершена. Путин заявил, что рассчитывает на его достойную реализацию.

https://ria.ru/20201028/vyzovy-1581930904.html

https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика