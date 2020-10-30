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В ОНК рассказали, может ли Ефремов отбывать срок в хозотряде в СИЗО
В ОНК рассказали, может ли Ефремов отбывать срок в хозотряде в СИЗО
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал "360", что актер Михаил Ефремов теоретически имеет право... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:54
2020-10-30T15:13
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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марина литвинович
онк
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал "360", что актер Михаил Ефремов теоретически имеет право на то, чтобы отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО № 5.В своем Telegram он отметил, что одного желания артиста недостаточно, а решение принимает УФСИН. Кроме того, по словам Мельникова, пока в УФСИН нет заявления Ефремова с просьбой остаться отбывать наказание в Москве.Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что Ефремов заявил о желании остаться отбывать свой срок в хозотряде СИЗО № 5. ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201029/efremov-1582031904.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, онк, михаил ефремов, москва, происшествия

В ОНК рассказали, может ли Ефремов отбывать срок в хозотряде в СИЗО

12:54 30.10.2020 (обновлено: 15:13 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал "360", что актер Михаил Ефремов теоретически имеет право на то, чтобы отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО № 5.
"По его статье я не помню, чтобы кто-то был в СИЗО. Обычно туда берут тех, кто осужден за наркотические преступления и за мошенничество", — пояснил Мелькинов.
В своем Telegram он отметил, что одного желания артиста недостаточно, а решение принимает УФСИН. Кроме того, по словам Мельникова, пока в УФСИН нет заявления Ефремова с просьбой остаться отбывать наказание в Москве.
Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что Ефремов заявил о желании остаться отбывать свой срок в хозотряде СИЗО № 5.
ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Стало известно, чем занимается Ефремов в СИЗО
 
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