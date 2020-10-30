https://ria.ru/20201030/efremov-1582259014.html

В ОНК рассказали, может ли Ефремов отбывать срок в хозотряде в СИЗО

В ОНК рассказали, может ли Ефремов отбывать срок в хозотряде в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал "360", что актер Михаил Ефремов теоретически имеет право... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:54

2020-10-30T12:54

2020-10-30T15:13

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

марина литвинович

онк

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал "360", что актер Михаил Ефремов теоретически имеет право на то, чтобы отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО № 5.В своем Telegram он отметил, что одного желания артиста недостаточно, а решение принимает УФСИН. Кроме того, по словам Мельникова, пока в УФСИН нет заявления Ефремова с просьбой остаться отбывать наказание в Москве.Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что Ефремов заявил о желании остаться отбывать свой срок в хозотряде СИЗО № 5. ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201029/efremov-1582031904.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, онк, михаил ефремов, москва, происшествия