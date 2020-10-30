Адвокат рассказал, когда станет известно место отбывания срока Ефремова
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вопрос о том, где будет отбывать 7,5-летний срок актер Михаил Ефремов, будет решен в начале ноября, когда из суда в СИЗО поступит соответствующее постановление, сообщил РИА Новости адвокат артиста Петр Хархорин.
Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что Ефремов в беседе с правозащитниками заявил о желании остаться отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где содержится сейчас.
"Думаю, что говорить о том, где предпочтительно отбывать наказание, пока преждевременно. В изолятор, где находится Михаил Олегович, ещё не пришло постановление о вступлении приговора в законную силу, сейчас оно идет из Мосгорсуда в Пресненский суд, только потом его отправят в изолятор. Мы ждем, что оно придет во второй половине следующей недели, до тех пор вопрос этот решаться не будет, нам предстоит ещё поговорить с Михаилом Олеговичем на эту тему", - рассказал Хархорин.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года лишения свободы. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
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