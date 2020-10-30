https://ria.ru/20201030/efremov-1582244449.html

Адвокат рассказал, когда станет известно место отбывания срока Ефремова

Адвокат рассказал, когда станет известно место отбывания срока Ефремова

Вопрос о том, где будет отбывать 7,5-летний срок актер Михаил Ефремов, будет решен в начале ноября, когда из суда в СИЗО поступит соответствующее постановление, РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:47

2020-10-30T11:47

2020-10-30T11:47

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

марина литвинович

онк

михаил ефремов

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вопрос о том, где будет отбывать 7,5-летний срок актер Михаил Ефремов, будет решен в начале ноября, когда из суда в СИЗО поступит соответствующее постановление, сообщил РИА Новости адвокат артиста Петр Хархорин.Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что Ефремов в беседе с правозащитниками заявил о желании остаться отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где содержится сейчас.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года лишения свободы. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201029/efremov-1582031904.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, онк, михаил ефремов, происшествия