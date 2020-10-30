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Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок
Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок
Осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:23
2020-10-30T14:23
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
марина литвинович
онк
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве, рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович.Правозащитница добавила, что практически все работающие в хозотряде освобождаются по УДО."Я думаю, и Ефремов выйдет раньше. Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр", — добавила она.Позднее ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников заявил, что осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов еще не подал в УФСИН заявление с просьбой отбывать наказание в столичном СИЗО.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с восьми лет до 7,5 года лишения свободы. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, онк, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок

11:23 30.10.2020 (обновлено: 14:23 30.10.2020)
 
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве, рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович.

"Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию). В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии", — написала она в фейсбуке.

Правозащитница добавила, что практически все работающие в хозотряде освобождаются по УДО.
"Я думаю, и Ефремов выйдет раньше. Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр", — добавила она.
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Позднее ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников заявил, что осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов еще не подал в УФСИН заявление с просьбой отбывать наказание в столичном СИЗО.

"Все бурно обсуждают сейчас новости о том, что Ефремов решил остаться в хозотряде в СИЗО-5. Хотел бы напомнить <…> что его желания недостаточно. Решение принимает УФСИН. Также известно, что на данную минуту от Михаила Ефремова нет заявления в УФСИН с просьбой остаться отбывать наказание в Москве", — написал Мельников в Telegram.

Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с восьми лет до 7,5 года лишения свободы. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
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