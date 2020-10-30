https://ria.ru/20201030/efremov-1582238828.html
Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок
Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок
Осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:23
2020-10-30T11:23
2020-10-30T14:23
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
марина литвинович
онк
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве, рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович.Правозащитница добавила, что практически все работающие в хозотряде освобождаются по УДО."Я думаю, и Ефремов выйдет раньше. Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр", — добавила она.Позднее ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников заявил, что осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов еще не подал в УФСИН заявление с просьбой отбывать наказание в столичном СИЗО.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с восьми лет до 7,5 года лишения свободы. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/dobrovinskiy-1582156993.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Михаил Ефремов слушает приговор: кадры из суда
Ефремов слушал новый приговор без эмоций, только моргал
2020-10-30T11:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, онк, михаил ефремов, москва, происшествия