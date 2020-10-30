Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/effektivnost-1582371412.html
ОНФ предложил обучать студентов операционной эффективности
ОНФ предложил обучать студентов операционной эффективности
Анализ эффективности реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", проведенный ОНФ, показал, в частности, желательность введения курса РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:23
2020-10-30T20:23
онф
алексей комиссаров
образование - общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582099666_0:0:3034:1707_1400x0_80_0_0_6284bd6cf2055ad4b4436b8b4b72b09b.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Анализ эффективности реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", проведенный ОНФ, показал, в частности, желательность введения курса "Операционная эффективность" в учебные программы по основным специальностям профобразования, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров.С целью выявить наиболее успешные практики и "болевые точки" в сфере производительноси труда эксперты ОНФ провели встречи на предприятиях в Свердловской, Тверской, Самарской и Рязанской областях, а также опросили сотни граждан, занятых в различных отраслях экономики."Сегодня в вузах и колледжах практически не преподают основы "производственной эффективности". То есть многие выпускники в принципе не знают, что производительность труда – это целая наука, даже образ мышления, необходимый будущему руководителю. Предлагаем ввести в учебные планы по всем основным специальностям профессионального образования сквозную дисциплину "Операционная эффективность". ОНФ разработал методические указания по ее преподаванию. Каждый студент в будущем может стать управленцем, а значит он должен владеть основами философии постоянных улучшений, приемами по борьбе с потерями, системой подачи рацпредложений и цифровыми методами повышения эффективности рабочего процесса", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.Он добавил, что обязательным условием программы должна стать стажировка студентов на предприятиях-участниках нацпроекта, в "бережливых поликлиниках" и МФЦ. Инициативу предлагается реализовать совместно с Минэкономразвития РФ.
https://na.ria.ru/20190710/1556382359.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582099666_1:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_b3c7cbd6be8e9a301150fe2b623bfcb1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онф, алексей комиссаров, образование - общество, экономика

ОНФ предложил обучать студентов операционной эффективности

20:23 30.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудент Уральского федерального университета во время семинара в Екатеринбурге
Студент Уральского федерального университета во время семинара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Анализ эффективности реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", проведенный ОНФ, показал, в частности, желательность введения курса "Операционная эффективность" в учебные программы по основным специальностям профобразования, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров.
С целью выявить наиболее успешные практики и "болевые точки" в сфере производительноси труда эксперты ОНФ провели встречи на предприятиях в Свердловской, Тверской, Самарской и Рязанской областях, а также опросили сотни граждан, занятых в различных отраслях экономики.
"Сегодня в вузах и колледжах практически не преподают основы "производственной эффективности". То есть многие выпускники в принципе не знают, что производительность труда – это целая наука, даже образ мышления, необходимый будущему руководителю. Предлагаем ввести в учебные планы по всем основным специальностям профессионального образования сквозную дисциплину "Операционная эффективность". ОНФ разработал методические указания по ее преподаванию. Каждый студент в будущем может стать управленцем, а значит он должен владеть основами философии постоянных улучшений, приемами по борьбе с потерями, системой подачи рацпредложений и цифровыми методами повышения эффективности рабочего процесса", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Он добавил, что обязательным условием программы должна стать стажировка студентов на предприятиях-участниках нацпроекта, в "бережливых поликлиниках" и МФЦ. Инициативу предлагается реализовать совместно с Минэкономразвития РФ.
Урок английского языка в одной из московских школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.07.2019
10 июля 2019, 13:09
ОНФ поддержал законопроект, разрешающий работать студентам педвузов
 
ОНФАлексей КомиссаровОбразование - ОбществоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
23:28СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
23:21Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
Лента новостейМолния