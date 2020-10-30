https://ria.ru/20201030/effektivnost-1582371412.html

ОНФ предложил обучать студентов операционной эффективности

ОНФ предложил обучать студентов операционной эффективности

Анализ эффективности реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", проведенный ОНФ, показал, в частности, желательность введения курса РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:23

2020-10-30T20:23

2020-10-30T20:23

онф

алексей комиссаров

образование - общество

экономика

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Анализ эффективности реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", проведенный ОНФ, показал, в частности, желательность введения курса "Операционная эффективность" в учебные программы по основным специальностям профобразования, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров.С целью выявить наиболее успешные практики и "болевые точки" в сфере производительноси труда эксперты ОНФ провели встречи на предприятиях в Свердловской, Тверской, Самарской и Рязанской областях, а также опросили сотни граждан, занятых в различных отраслях экономики."Сегодня в вузах и колледжах практически не преподают основы "производственной эффективности". То есть многие выпускники в принципе не знают, что производительность труда – это целая наука, даже образ мышления, необходимый будущему руководителю. Предлагаем ввести в учебные планы по всем основным специальностям профессионального образования сквозную дисциплину "Операционная эффективность". ОНФ разработал методические указания по ее преподаванию. Каждый студент в будущем может стать управленцем, а значит он должен владеть основами философии постоянных улучшений, приемами по борьбе с потерями, системой подачи рацпредложений и цифровыми методами повышения эффективности рабочего процесса", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.Он добавил, что обязательным условием программы должна стать стажировка студентов на предприятиях-участниках нацпроекта, в "бережливых поликлиниках" и МФЦ. Инициативу предлагается реализовать совместно с Минэкономразвития РФ.

https://na.ria.ru/20190710/1556382359.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онф, алексей комиссаров, образование - общество, экономика