https://ria.ru/20201030/dvoynik-1582249127.html

Харламов показал фото израильского "двойника" Мартиросяна

Харламов показал фото израильского "двойника" Мартиросяна

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фотографию мужчины, которого назвал двойником своего коллеги Гарика Мартиросяна. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:21

2020-10-30T12:21

2020-10-30T12:29

шоубиз

гарик харламов (игорь)

гарик мартиросян

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фотографию мужчины, которого назвал двойником своего коллеги Гарика Мартиросяна. Подписчики Гарика Харламова согласились, что человек на фото и известный комик невероятно похожи. "Я сначала подумала, это фото в старости его", — написала _julia__lia."Я подумала, что это он и есть", — присоединилась ana_sta_sia.b."Реально похож. Я пока путешествовала, тоже нередко встречала людей, которые напоминали знакомых. Хотя они были из разных стран совершенно", — добавила n.sterdam.

https://ria.ru/20191023/1560127936.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гарик харламов (игорь), гарик мартиросян