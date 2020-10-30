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Шоубиз
https://ria.ru/20201030/dvoynik-1582249127.html
Харламов показал фото израильского "двойника" Мартиросяна
Харламов показал фото израильского "двойника" Мартиросяна
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фотографию мужчины, которого назвал двойником своего коллеги Гарика Мартиросяна. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:21
2020-10-30T12:29
шоубиз
гарик харламов (игорь)
гарик мартиросян
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фотографию мужчины, которого назвал двойником своего коллеги Гарика Мартиросяна. Подписчики Гарика Харламова согласились, что человек на фото и известный комик невероятно похожи. "Я сначала подумала, это фото в старости его", — написала _julia__lia."Я подумала, что это он и есть", — присоединилась ana_sta_sia.b."Реально похож. Я пока путешествовала, тоже нередко встречала людей, которые напоминали знакомых. Хотя они были из разных стран совершенно", — добавила n.sterdam.
https://ria.ru/20191023/1560127936.html
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гарик харламов (игорь), гарик мартиросян

Харламов показал фото израильского "двойника" Мартиросяна

12:21 30.10.2020 (обновлено: 12:29 30.10.2020)
 
© Фото : Instagram-аккаунт @GarikkharlamovДвойник Мартиросяна в Тэль-Авиве
Двойник Мартиросяна в Тэль-Авиве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Instagram-аккаунт @Garikkharlamov
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фотографию мужчины, которого назвал двойником своего коллеги Гарика Мартиросяна.

"У Мартиросяна в Тель-Авиве видимо родственник есть или это сам Мартиросян. Спросите у него, как такое возможно?" — подписал он снимок.

Подписчики Гарика Харламова согласились, что человек на фото и известный комик невероятно похожи. "Я сначала подумала, это фото в старости его", — написала _julia__lia.
"Я подумала, что это он и есть", — присоединилась ana_sta_sia.b.
"Реально похож. Я пока путешествовала, тоже нередко встречала людей, которые напоминали знакомых. Хотя они были из разных стран совершенно", — добавила n.sterdam.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2019
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В Москве нашли "двойника" Зеленского
 
ШоубизГарик Харламов (Игорь)Гарик Мартиросян
 
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