https://ria.ru/20201030/dvoynik-1582249127.html
Харламов показал фото израильского "двойника" Мартиросяна
Харламов показал фото израильского "двойника" Мартиросяна
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фотографию мужчины, которого назвал двойником своего коллеги Гарика Мартиросяна. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:21
2020-10-30T12:21
2020-10-30T12:29
шоубиз
гарик харламов (игорь)
гарик мартиросян
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фотографию мужчины, которого назвал двойником своего коллеги Гарика Мартиросяна. Подписчики Гарика Харламова согласились, что человек на фото и известный комик невероятно похожи. "Я сначала подумала, это фото в старости его", — написала _julia__lia."Я подумала, что это он и есть", — присоединилась ana_sta_sia.b."Реально похож. Я пока путешествовала, тоже нередко встречала людей, которые напоминали знакомых. Хотя они были из разных стран совершенно", — добавила n.sterdam.
https://ria.ru/20191023/1560127936.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарик харламов (игорь), гарик мартиросян