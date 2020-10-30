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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20201030/duma-1582248150.html
Воронежская облдума будет теснее работать с исполнительной властью
Воронежская облдума будет теснее работать с исполнительной властью
Воронежская областная дума обновит формат работы с органами исполнительной власти региона и будет теснее взаимодействовать с ними, заявил председатель... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:09
2020-10-30T12:09
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
борисоглебск
новоусманский район
политика
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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Воронежская областная дума обновит формат работы с органами исполнительной власти региона и будет теснее взаимодействовать с ними, заявил председатель регионального парламента Владимир Нетёсов.Депутаты облдумы провели сессию встреч с руководителями исполнительных органов власти области, входящих в социальный блок. Рабочие совещания состоялись по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова накануне нулевого чтения бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Итогом этих консультаций должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.По словам Нетёсова, депутаты обязательно учтут наказы избирателей, и это положительно скажется на качестве главного финансового документа региона, сделает бюджет по-настоящему народным.Председатель думы также отметил, что такой формат работы, как сессия встреч с органами исполнительной власти региона, депутаты планируют использовать ежеквартально.Темой первой встречи стало здравоохранение как одно из приоритетных направлений деятельности региональных органов власти. Было отмечено, что на развитие медицинской сферы в 2021 году предварительно запланировано выделить более 22 миллиардов рублей, 19 миллиардов из которых - средства регионального бюджета. Значительная часть средств предусмотрена также для реализации мероприятий в рамках нацпроектов и на закупку медикаментов.На встрече с руководством департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области одной из основных тем стало строительство новых объектов образования. В частности, в 2021 году будет завершено строительство трех школ в Новоусманском районе, к началу 2022 года планируется завершить строительство школы в Борисоглебске.На рабочем совещании, которое было посвящено развитию системы соцзащиты региона, говорилось о том, что профильному департаменту предварительно одобрено выделение 12,2 миллиарда рублей из бюджета области на исполнение его полномочий.Серию встреч в подобном формате депутаты Воронежской областной думы в ближайшее время также проведут с руководителями департаментов и управлений, входящих в промышленно-экономический блок правительства региона.
https://ria.ru/20201028/deti-1581920609.html
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воронежская область
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, борисоглебск, новоусманский район, политика

Воронежская облдума будет теснее работать с исполнительной властью

12:09 30.10.2020
 
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов
Председатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Воронежская областная дума обновит формат работы с органами исполнительной власти региона и будет теснее взаимодействовать с ними, заявил председатель регионального парламента Владимир Нетёсов.
Депутаты облдумы провели сессию встреч с руководителями исполнительных органов власти области, входящих в социальный блок. Рабочие совещания состоялись по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова накануне нулевого чтения бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Итогом этих консультаций должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.
"Наша основная задача – это устойчивый рост благосостояния и благополучия наших граждан. Поэтому мы должны обеспечить эффективное распределение средств по всем социально значимым направлениям. Новый состав депутатов Воронежской областной думы актуализирует формат взаимодействия с органами исполнительной власти региона. В том числе по вопросам, которые касаются формирования бюджета региона. В рамках этих рабочих консультаций депутаты обсуждают особенности формирования и расходования средств по различным направлениям, возможности дополнительного выделения финансирования", - пояснил Владимир Нетёсов.
По словам Нетёсова, депутаты обязательно учтут наказы избирателей, и это положительно скажется на качестве главного финансового документа региона, сделает бюджет по-настоящему народным.
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Председатель думы также отметил, что такой формат работы, как сессия встреч с органами исполнительной власти региона, депутаты планируют использовать ежеквартально.
Темой первой встречи стало здравоохранение как одно из приоритетных направлений деятельности региональных органов власти. Было отмечено, что на развитие медицинской сферы в 2021 году предварительно запланировано выделить более 22 миллиардов рублей, 19 миллиардов из которых - средства регионального бюджета. Значительная часть средств предусмотрена также для реализации мероприятий в рамках нацпроектов и на закупку медикаментов.
На встрече с руководством департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области одной из основных тем стало строительство новых объектов образования. В частности, в 2021 году будет завершено строительство трех школ в Новоусманском районе, к началу 2022 года планируется завершить строительство школы в Борисоглебске.
На рабочем совещании, которое было посвящено развитию системы соцзащиты региона, говорилось о том, что профильному департаменту предварительно одобрено выделение 12,2 миллиарда рублей из бюджета области на исполнение его полномочий.
Серию встреч в подобном формате депутаты Воронежской областной думы в ближайшее время также проведут с руководителями департаментов и управлений, входящих в промышленно-экономический блок правительства региона.
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