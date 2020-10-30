https://ria.ru/20201030/duma-1582248150.html

Воронежская облдума будет теснее работать с исполнительной властью

Воронежская облдума будет теснее работать с исполнительной властью

Воронежская областная дума обновит формат работы с органами исполнительной власти региона и будет теснее взаимодействовать с ними, заявил председатель... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:09

2020-10-30T12:09

2020-10-30T12:09

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

борисоглебск

новоусманский район

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121080_0:138:2649:1628_1400x0_80_0_0_4ce8115bad1bbd5fb3d5f0a967db7b24.jpg

ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Воронежская областная дума обновит формат работы с органами исполнительной власти региона и будет теснее взаимодействовать с ними, заявил председатель регионального парламента Владимир Нетёсов.Депутаты облдумы провели сессию встреч с руководителями исполнительных органов власти области, входящих в социальный блок. Рабочие совещания состоялись по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова накануне нулевого чтения бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Итогом этих консультаций должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.По словам Нетёсова, депутаты обязательно учтут наказы избирателей, и это положительно скажется на качестве главного финансового документа региона, сделает бюджет по-настоящему народным.Председатель думы также отметил, что такой формат работы, как сессия встреч с органами исполнительной власти региона, депутаты планируют использовать ежеквартально.Темой первой встречи стало здравоохранение как одно из приоритетных направлений деятельности региональных органов власти. Было отмечено, что на развитие медицинской сферы в 2021 году предварительно запланировано выделить более 22 миллиардов рублей, 19 миллиардов из которых - средства регионального бюджета. Значительная часть средств предусмотрена также для реализации мероприятий в рамках нацпроектов и на закупку медикаментов.На встрече с руководством департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области одной из основных тем стало строительство новых объектов образования. В частности, в 2021 году будет завершено строительство трех школ в Новоусманском районе, к началу 2022 года планируется завершить строительство школы в Борисоглебске.На рабочем совещании, которое было посвящено развитию системы соцзащиты региона, говорилось о том, что профильному департаменту предварительно одобрено выделение 12,2 миллиарда рублей из бюджета области на исполнение его полномочий.Серию встреч в подобном формате депутаты Воронежской областной думы в ближайшее время также проведут с руководителями департаментов и управлений, входящих в промышленно-экономический блок правительства региона.

https://ria.ru/20201028/deti-1581920609.html

https://ria.ru/20201021/agrarii-1580902939.html

воронежская область

борисоглебск

новоусманский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, борисоглебск, новоусманский район, политика