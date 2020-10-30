https://ria.ru/20201030/dtp-1582385679.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

Врачи оценивают как тяжелое состояние четырех из девяти пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Воронежской области, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:18

2020-10-30T22:18

2020-10-30T22:18

россия

воронежская область

грибановский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Врачи оценивают как тяжелое состояние четырех из девяти пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Авария произошла в 20.23 мск на 423 километре автодороги "Курск-Саратов" в Грибановском районе у села Верхний Карачан. Столкнулись рейсовый автобус Setra, ехавший по маршруту "Борисоглебск-Москва", и грузовик Volvo. Погиб водитель автобуса, травмы получили девять человек.По его словам, все пострадавшие находились в автобусе, водитель грузовика не пострадал. Четыре девушки, которые не получили травм, ожидают прибытия родственников. Детей среди пострадавших нет.Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

https://ria.ru/20201030/dtp-1582214565.html

https://ria.ru/20201028/dtp-1581951045.html

россия

воронежская область

грибановский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воронежская область, грибановский район, происшествия