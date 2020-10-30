https://ria.ru/20201030/dtp-1582341180.html

В центре Киева автомобиль насмерть сбил двух человек на остановке

В центре Киева автомобиль насмерть сбил двух человек на остановке

Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку на Крещатике в центре Киева, два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:01

2020-10-30T18:01

2020-10-30T18:40

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в мире

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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку на Крещатике в центре Киева, два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения, сообщила в пятницу пресс-служба полиция Киева."Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.По словам ведомства, сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства и проверяют его на состояние опьянения.

https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водитель на Крещатике въезжает в остановку Киев. На Крещатике водитель не справился с управлением и въехал в остановку, 2 человека погибли, несколько пострадали 2020-10-30T18:01 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, в мире