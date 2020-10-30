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В центре Киева автомобиль насмерть сбил двух человек на остановке
В центре Киева автомобиль насмерть сбил двух человек на остановке
Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку на Крещатике в центре Киева, два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные... РИА Новости, 30.10.2020
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киев
украина
в мире
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку на Крещатике в центре Киева, два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения, сообщила в пятницу пресс-служба полиция Киева."Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.По словам ведомства, сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства и проверяют его на состояние опьянения.
https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Водитель на Крещатике въезжает в остановку
Киев. На Крещатике водитель не справился с управлением и въехал в остановку, 2 человека погибли, несколько пострадали
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киев, украина, в мире

В центре Киева автомобиль насмерть сбил двух человек на остановке

18:01 30.10.2020 (обновлено: 18:40 30.10.2020)
 
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку на Крещатике в центре Киева, два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения, сообщила в пятницу пресс-служба полиция Киева.
"Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.
По словам ведомства, сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства и проверяют его на состояние опьянения.
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