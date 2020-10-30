https://ria.ru/20201030/dtp-1582214565.html

В Кузбассе восемь человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом

В Кузбассе восемь человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом

Автобус KingLong в Кемеровской области в сложных дорожных условиях съехал в кювет и опрокинулся, пострадали восемь человек, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:16

2020-10-30T09:16

2020-10-30T09:22

кемеровская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Автобус KingLong в Кемеровской области в сложных дорожных условиях съехал в кювет и опрокинулся, пострадали восемь человек, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 октября около 09.40 (05.43 мск) на 203 километре автодороги "Бийск – Мартыново – Кузедеево - Новокузнецк"."Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса KingLong, выполняющего рейс "Таштагол-Новокузнецк", не выбрал безопасную скорость движения в конкретных дорожных условиях, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате восьми пассажирам потребовалась помощь медиков. Степень и характер травм будут известны после проведения обследования", - говорится в сообщении.Полицейские продолжают работать на месте аварии, выясняют все обстоятельства произошедшего.В Кузбассе и соседних регионах в ночь на пятницу прошел снегопад, что существенно осложнило дорожную ситуацию. Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия