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В Кузбассе восемь человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом
В Кузбассе восемь человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом
Автобус KingLong в Кемеровской области в сложных дорожных условиях съехал в кювет и опрокинулся, пострадали восемь человек, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:16
2020-10-30T09:22
кемеровская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Автобус KingLong в Кемеровской области в сложных дорожных условиях съехал в кювет и опрокинулся, пострадали восемь человек, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 октября около 09.40 (05.43 мск) на 203 километре автодороги "Бийск – Мартыново – Кузедеево - Новокузнецк"."Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса KingLong, выполняющего рейс "Таштагол-Новокузнецк", не выбрал безопасную скорость движения в конкретных дорожных условиях, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате восьми пассажирам потребовалась помощь медиков. Степень и характер травм будут известны после проведения обследования", - говорится в сообщении.Полицейские продолжают работать на месте аварии, выясняют все обстоятельства произошедшего.В Кузбассе и соседних регионах в ночь на пятницу прошел снегопад, что существенно осложнило дорожную ситуацию. Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html
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кемеровская область, происшествия

В Кузбассе восемь человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом

09:16 30.10.2020 (обновлено: 09:22 30.10.2020)
 
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Автобус KingLong в Кемеровской области в сложных дорожных условиях съехал в кювет и опрокинулся, пострадали восемь человек, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 октября около 09.40 (05.43 мск) на 203 километре автодороги "Бийск – Мартыново – Кузедеево - Новокузнецк".
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"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса KingLong, выполняющего рейс "Таштагол-Новокузнецк", не выбрал безопасную скорость движения в конкретных дорожных условиях, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате восьми пассажирам потребовалась помощь медиков. Степень и характер травм будут известны после проведения обследования", - говорится в сообщении.
Полицейские продолжают работать на месте аварии, выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Кузбассе и соседних регионах в ночь на пятницу прошел снегопад, что существенно осложнило дорожную ситуацию. Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
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