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Дроны спешат на помощь: лесные пожары обнаружат с воздуха
Дроны спешат на помощь: лесные пожары обнаружат с воздуха
Пожароопасный сезон в России подошел к концу, и к следующему году специалисты решили подготовиться основательно: на Камчатке для обнаружения точек возгорания... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:00
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пожароопасный сезон в России подошел к концу, и к следующему году специалисты решили подготовиться основательно: на Камчатке для обнаружения точек возгорания будут запускать квадрокоптеры. Четырнадцать устройств будут летать над местами, куда нельзя доехать на машине или посадить вертолет."С помощью квадрокоптера мы можем посмотреть координаты, данные, замерить площадь, куда движется пожар, направление ветра и уже направлять туда десантников-пожарных для организации тушения пожаров", ‒ рассказал десантник-пожарный КГАУ "Охрана камчатских лесов" Максим Коряков.Заряда батареи дрона хватает на 30 минут при скорости 25 километров в час, за это время он успеет улететь на восемь километров, а также сохранить и передать координаты GPS и ГЛОНАСС. Увидев препятствие на пути, квадрокоптер может сам остановиться.К началу следующего пожароопасного сезона устройством научатся управлять все специалисты отделений охраны камчатских лесов."На сегодняшний день у нас только один специалист, который умеет управлять дроном. В феврале мы планируем обучить весь персонал из районов. После обучения они получат документы на право эксплуатации данных аппаратов", ‒ добавил заместитель директора КГАУ "Охрана камчатских лесов" Сергей Сивков.В рамках национального проекта "Экология" в 2020 году Агентству лесного хозяйства Камчатского края выделено почти 27 миллионов рублей. На эти средства закуплены три автомобиля "Урал", автомобильные прицепы, 14 квадрокоптеров, водосливные устройства, зажигательные аппараты, установки высокого давления, а также емкости для тушения пожаров.
https://ria.ru/20201026/pozhar-1581503515.html
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хорошие новости, камчатский край, технологии

Дроны спешат на помощь: лесные пожары обнаружат с воздуха

08:00 30.10.2020 (обновлено: 12:35 30.10.2020)
 
© Правительство Камчатского краяКвадрокоптер, закупленный для КГАУ "Охрана камчатских лесов"
Квадрокоптер, закупленный для КГАУ Охрана камчатских лесов - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Правительство Камчатского края
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пожароопасный сезон в России подошел к концу, и к следующему году специалисты решили подготовиться основательно: на Камчатке для обнаружения точек возгорания будут запускать квадрокоптеры. Четырнадцать устройств будут летать над местами, куда нельзя доехать на машине или посадить вертолет.
"С помощью квадрокоптера мы можем посмотреть координаты, данные, замерить площадь, куда движется пожар, направление ветра и уже направлять туда десантников-пожарных для организации тушения пожаров", ‒ рассказал десантник-пожарный КГАУ "Охрана камчатских лесов" Максим Коряков.
Заряда батареи дрона хватает на 30 минут при скорости 25 километров в час, за это время он успеет улететь на восемь километров, а также сохранить и передать координаты GPS и ГЛОНАСС. Увидев препятствие на пути, квадрокоптер может сам остановиться.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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У нацпарка в Приморье потушили крупный пожар
К началу следующего пожароопасного сезона устройством научатся управлять все специалисты отделений охраны камчатских лесов.
"На сегодняшний день у нас только один специалист, который умеет управлять дроном. В феврале мы планируем обучить весь персонал из районов. После обучения они получат документы на право эксплуатации данных аппаратов", ‒ добавил заместитель директора КГАУ "Охрана камчатских лесов" Сергей Сивков.
В рамках национального проекта "Экология" в 2020 году Агентству лесного хозяйства Камчатского края выделено почти 27 миллионов рублей. На эти средства закуплены три автомобиля "Урал", автомобильные прицепы, 14 квадрокоптеров, водосливные устройства, зажигательные аппараты, установки высокого давления, а также емкости для тушения пожаров.
 
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