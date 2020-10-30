https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html

Дроны спешат на помощь: лесные пожары обнаружат с воздуха

Дроны спешат на помощь: лесные пожары обнаружат с воздуха

Пожароопасный сезон в России подошел к концу, и к следующему году специалисты решили подготовиться основательно: на Камчатке для обнаружения точек возгорания... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:00

2020-10-30T08:00

2020-10-30T12:35

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пожароопасный сезон в России подошел к концу, и к следующему году специалисты решили подготовиться основательно: на Камчатке для обнаружения точек возгорания будут запускать квадрокоптеры. Четырнадцать устройств будут летать над местами, куда нельзя доехать на машине или посадить вертолет."С помощью квадрокоптера мы можем посмотреть координаты, данные, замерить площадь, куда движется пожар, направление ветра и уже направлять туда десантников-пожарных для организации тушения пожаров", ‒ рассказал десантник-пожарный КГАУ "Охрана камчатских лесов" Максим Коряков.Заряда батареи дрона хватает на 30 минут при скорости 25 километров в час, за это время он успеет улететь на восемь километров, а также сохранить и передать координаты GPS и ГЛОНАСС. Увидев препятствие на пути, квадрокоптер может сам остановиться.К началу следующего пожароопасного сезона устройством научатся управлять все специалисты отделений охраны камчатских лесов."На сегодняшний день у нас только один специалист, который умеет управлять дроном. В феврале мы планируем обучить весь персонал из районов. После обучения они получат документы на право эксплуатации данных аппаратов", ‒ добавил заместитель директора КГАУ "Охрана камчатских лесов" Сергей Сивков.В рамках национального проекта "Экология" в 2020 году Агентству лесного хозяйства Камчатского края выделено почти 27 миллионов рублей. На эти средства закуплены три автомобиля "Урал", автомобильные прицепы, 14 квадрокоптеров, водосливные устройства, зажигательные аппараты, установки высокого давления, а также емкости для тушения пожаров.

https://ria.ru/20201026/pozhar-1581503515.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, камчатский край, технологии