https://ria.ru/20201030/dose-1582389325.html

В Лондоне отклонили иск бизнесмена Губарева по делу о досье на Трампа

В Лондоне отклонили иск бизнесмена Губарева по делу о досье на Трампа

Высокий суд Лондона отклонил иск владельца кипрской группы компаний XBT Holding Алексея Губарева к экс-сотруднику МИ-6 Кристоферу Стилу и компании Orbis... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:00

2020-10-30T23:00

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ми-6

buzzfeed

дональд трамп

лондон

сша

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ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона отклонил иск владельца кипрской группы компаний XBT Holding Алексея Губарева к экс-сотруднику МИ-6 Кристоферу Стилу и компании Orbis Business Intelligence в связи с его упоминанием в так называемом "досье" на президента США Дональда Трампа. Решение по делу, начатому в июле текущего года, было вынесено в пятницу и опубликовано на сайте лондонского суда.Губарев обвинял Стила в нанесении репутационного ущерба в связи с его упоминанием в "досье" на Трампа, опубликованном на сайте издания BuzzFeed в январе 2017 года. В частности, российского бизнесмена называли причастным к хакерским атакам на серверы Демократической партии в преддверие президентских выборов в США в 2016 году.Как следует из решения суда, в ходе процесса основные споры велись вокруг вопроса об ответственности экс-сотрудника МИ-6 и компании Orbis Business Intelligence за публикацию материалов на сайте BuzzFeed. Ответчики утверждали, что данные "утекли" в СМИ без их ведома.По мнению судьи Марка Уорби, Губарев и его компания Webzilla Ltd, выступившие истцами, не смогли доказать, что Стил и Orbis Business Intelligence "несут юридическую ответственность за публикацию". "Таким образом, иск господина Губарева должен быть отклонен", - говорится в решении судьи.Как ранее сообщали американские СМИ, бывший помощник госсекретаря США (2008-2009) Дэвид Крамер заявил 13 декабря 2017 года, что получил досье от его автора, британского агента МИ-6 Кристофера Стила, которое потом было передано более чем дюжине журналистов, в том числе работающим в CNN, BuzzFeed и Washington Post.Газета New York Times сообщала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

лондон

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-6, buzzfeed, дональд трамп, лондон, сша, в мире