Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/dose-1582389325.html
В Лондоне отклонили иск бизнесмена Губарева по делу о досье на Трампа
В Лондоне отклонили иск бизнесмена Губарева по делу о досье на Трампа
Высокий суд Лондона отклонил иск владельца кипрской группы компаний XBT Holding Алексея Губарева к экс-сотруднику МИ-6 Кристоферу Стилу и компании Orbis... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:00
2020-10-31T00:09
ми-6
buzzfeed
дональд трамп
лондон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582049875_0:148:1304:882_1400x0_80_0_0_f2395c84c61c1e3b1eaf9bcb6407d7eb.jpg
ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона отклонил иск владельца кипрской группы компаний XBT Holding Алексея Губарева к экс-сотруднику МИ-6 Кристоферу Стилу и компании Orbis Business Intelligence в связи с его упоминанием в так называемом "досье" на президента США Дональда Трампа. Решение по делу, начатому в июле текущего года, было вынесено в пятницу и опубликовано на сайте лондонского суда.Губарев обвинял Стила в нанесении репутационного ущерба в связи с его упоминанием в "досье" на Трампа, опубликованном на сайте издания BuzzFeed в январе 2017 года. В частности, российского бизнесмена называли причастным к хакерским атакам на серверы Демократической партии в преддверие президентских выборов в США в 2016 году.Как следует из решения суда, в ходе процесса основные споры велись вокруг вопроса об ответственности экс-сотрудника МИ-6 и компании Orbis Business Intelligence за публикацию материалов на сайте BuzzFeed. Ответчики утверждали, что данные "утекли" в СМИ без их ведома.По мнению судьи Марка Уорби, Губарев и его компания Webzilla Ltd, выступившие истцами, не смогли доказать, что Стил и Orbis Business Intelligence "несут юридическую ответственность за публикацию". "Таким образом, иск господина Губарева должен быть отклонен", - говорится в решении судьи.Как ранее сообщали американские СМИ, бывший помощник госсекретаря США (2008-2009) Дэвид Крамер заявил 13 декабря 2017 года, что получил досье от его автора, британского агента МИ-6 Кристофера Стила, которое потом было передано более чем дюжине журналистов, в том числе работающим в CNN, BuzzFeed и Washington Post.Газета New York Times сообщала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.
https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html
https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html
лондон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582049875_128:0:1304:882_1400x0_80_0_0_433aaa47a39e0082af9ab63e88116591.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ми-6, buzzfeed, дональд трамп, лондон, сша, в мире

В Лондоне отклонили иск бизнесмена Губарева по делу о досье на Трампа

23:00 30.10.2020 (обновлено: 00:09 31.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона отклонил иск владельца кипрской группы компаний XBT Holding Алексея Губарева к экс-сотруднику МИ-6 Кристоферу Стилу и компании Orbis Business Intelligence в связи с его упоминанием в так называемом "досье" на президента США Дональда Трампа. Решение по делу, начатому в июле текущего года, было вынесено в пятницу и опубликовано на сайте лондонского суда.
Губарев обвинял Стила в нанесении репутационного ущерба в связи с его упоминанием в "досье" на Трампа, опубликованном на сайте издания BuzzFeed в январе 2017 года. В частности, российского бизнесмена называли причастным к хакерским атакам на серверы Демократической партии в преддверие президентских выборов в США в 2016 году.
Сторонник президента США Дональда Трампа c фотографией Хантера Байдена в международном аэропорту Эри в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 08:00
Дело Байденов и американская "игра престолов"
Как следует из решения суда, в ходе процесса основные споры велись вокруг вопроса об ответственности экс-сотрудника МИ-6 и компании Orbis Business Intelligence за публикацию материалов на сайте BuzzFeed. Ответчики утверждали, что данные "утекли" в СМИ без их ведома.
По мнению судьи Марка Уорби, Губарев и его компания Webzilla Ltd, выступившие истцами, не смогли доказать, что Стил и Orbis Business Intelligence "несут юридическую ответственность за публикацию". "Таким образом, иск господина Губарева должен быть отклонен", - говорится в решении судьи.
Как ранее сообщали американские СМИ, бывший помощник госсекретаря США (2008-2009) Дэвид Крамер заявил 13 декабря 2017 года, что получил досье от его автора, британского агента МИ-6 Кристофера Стила, которое потом было передано более чем дюжине журналистов, в том числе работающим в CNN, BuzzFeed и Washington Post.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:00
Вину за поражение Байдена не удастся возложить на русских
Газета New York Times сообщала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.
В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.
 
Ми-6BuzzFeedДональд ТрампЛондонСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
23:28СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
23:21Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
Лента новостейМолния