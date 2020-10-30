https://ria.ru/20201030/dollar-1582212601.html

Эксперт оценил возможность снижение доллара ниже 70 рублей

Эксперт оценил возможность снижение доллара ниже 70 рублей

Биржевой курс доллара к рублю до конца текущего года будет колебаться в пределах 70-75 рублей, не исключено, что в 2021 году доллар сможет опуститься ниже 70... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:01

2020-10-30T09:01

2020-10-30T09:01

опек

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Биржевой курс доллара к рублю до конца текущего года будет колебаться в пределах 70-75 рублей, не исключено, что в 2021 году доллар сможет опуститься ниже 70 рублей, сказал в интервью РИА Новости член правления, заместителя президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.Доллар в 2020 году пробил отметку в 70 рублей и ушел выше нее в марте после развала сделки ОПЕК, следует из динамики торгов Московской биржи. В марте же был установлен годовой максимум американской валюты в паре с рублем, когда в моменте доллар подскакивал до 81,97 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже в четверг максимально поднимался до 79,63 рубля. Ровно месяц назад, 29 сентября, доллар подскакивал до максимальной отметки в 79,97 рубля."У рынка есть предрасположенность – обращать внимание на круглые цифры. Нет какого-то особенного экономического расчета, который бы говорил, что потолок – 80 рублей ровно. Это, скорее, психологический барьер", - сказал Голосов.

https://ria.ru/20201027/sberezheniya-1581685230.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек, московская биржа, экономика