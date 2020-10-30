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Эксперт оценил возможность снижение доллара ниже 70 рублей
Эксперт оценил возможность снижение доллара ниже 70 рублей
Биржевой курс доллара к рублю до конца текущего года будет колебаться в пределах 70-75 рублей, не исключено, что в 2021 году доллар сможет опуститься ниже 70... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:01
2020-10-30T09:01
опек
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Биржевой курс доллара к рублю до конца текущего года будет колебаться в пределах 70-75 рублей, не исключено, что в 2021 году доллар сможет опуститься ниже 70 рублей, сказал в интервью РИА Новости член правления, заместителя президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.Доллар в 2020 году пробил отметку в 70 рублей и ушел выше нее в марте после развала сделки ОПЕК, следует из динамики торгов Московской биржи. В марте же был установлен годовой максимум американской валюты в паре с рублем, когда в моменте доллар подскакивал до 81,97 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже в четверг максимально поднимался до 79,63 рубля. Ровно месяц назад, 29 сентября, доллар подскакивал до максимальной отметки в 79,97 рубля."У рынка есть предрасположенность – обращать внимание на круглые цифры. Нет какого-то особенного экономического расчета, который бы говорил, что потолок – 80 рублей ровно. Это, скорее, психологический барьер", - сказал Голосов.
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опек, московская биржа, экономика

Эксперт оценил возможность снижение доллара ниже 70 рублей

09:01 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Биржевой курс доллара к рублю до конца текущего года будет колебаться в пределах 70-75 рублей, не исключено, что в 2021 году доллар сможет опуститься ниже 70 рублей, сказал в интервью РИА Новости член правления, заместителя президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.
"Некоторые экономисты говорят: если бы не было санкций, доллар был бы ниже 70 рублей. Лично я не верю, что доллар может уйти ниже 70 рублей в 2020 году (но может в 2021-ом), так как это психологический уровень с другой стороны коридора. 70-75 рублей – это тот уровень, ниже которого доллар не опустится и будет в этом коридоре находиться до конца этого года", - сказал он.
Доллар в 2020 году пробил отметку в 70 рублей и ушел выше нее в марте после развала сделки ОПЕК, следует из динамики торгов Московской биржи. В марте же был установлен годовой максимум американской валюты в паре с рублем, когда в моменте доллар подскакивал до 81,97 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже в четверг максимально поднимался до 79,63 рубля. Ровно месяц назад, 29 сентября, доллар подскакивал до максимальной отметки в 79,97 рубля.
"У рынка есть предрасположенность – обращать внимание на круглые цифры. Нет какого-то особенного экономического расчета, который бы говорил, что потолок – 80 рублей ровно. Это, скорее, психологический барьер", - сказал Голосов.
Электронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 02:23
Эксперт рассказал, почему опасно хранить деньги в долларах
"Действия нашего ЦБ, к которым я отношу не только физические интервенции, - например, операции на валютном рынке или изменения ставки, - но и вербальные, показывают, что котировки доллара за пределами коридора 60-80 рублей некомфортны для нашего регулятора", - добавил эксперт.
 
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