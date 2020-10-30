https://ria.ru/20201030/devyat-1582388158.html
В США число случаев COVID-19 превысило девять миллионов
В США число случаев COVID-19 превысило девять миллионов
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США, зарегистрированных с начала эпидемии, превысило девять миллионов, сообщил Университет Джонса Хопкинса со... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:49
2020-10-30T22:49
2020-10-30T22:56
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США, зарегистрированных с начала эпидемии, превысило девять миллионов, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.По данным университета, в США зарегистрированы 9 007 298 случаев заражения коронавирусом и более 229 тысяч смертей среди пациентов с COVID-19.Таким образом, США остаются на первом месте по обоим показателям.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, сша, в мире