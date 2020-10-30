Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/deputat-1582323736.html
В Самарской области экс-депутата будут судить за подготовку убийства мужа
В Самарской области экс-депутата будут судить за подготовку убийства мужа
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы города Чапаевска, обвиняемую в подготовке... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:06
2020-10-30T17:06
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чапаевск
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы города Чапаевска, обвиняемую в подготовке убийства мужа из-за материальных благ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.В январе СУСК по Самарской области сообщал, что 44-летняя подозреваемая решила завладеть имуществом и деньгами своего супруга, для этого она вместе с 40-летней знакомой попыталась нанять киллера для убийства мужа. Однако когда женщины передали ему 200 тысяч рублей аванса из оговоренных 400 тысяч, их задержали сотрудники областного управления ФСБ - "киллер" к тому моменту действовал уже в рамках оперативного эксперимента. Позже решением думы Чапаевска полномочия депутата были прекращены.По данным пресс-службы, после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.
https://ria.ru/20201022/eks-deputat-1580927762.html
чапаевск
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чапаевск, самарская область, происшествия

В Самарской области экс-депутата будут судить за подготовку убийства мужа

17:06 30.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы города Чапаевска, обвиняемую в подготовке убийства мужа из-за материальных благ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
В январе СУСК по Самарской области сообщал, что 44-летняя подозреваемая решила завладеть имуществом и деньгами своего супруга, для этого она вместе с 40-летней знакомой попыталась нанять киллера для убийства мужа. Однако когда женщины передали ему 200 тысяч рублей аванса из оговоренных 400 тысяч, их задержали сотрудники областного управления ФСБ - "киллер" к тому моменту действовал уже в рамках оперативного эксперимента. Позже решением думы Чапаевска полномочия депутата были прекращены.
Виктор Милуш - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 05:31
Экс-депутат получил 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей
"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства группой лиц по предварительному сговору, по найму)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧапаевскСамарская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
23:28СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
23:21Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
Лента новостейМолния