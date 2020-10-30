https://ria.ru/20201030/deputat-1582323736.html

В Самарской области экс-депутата будут судить за подготовку убийства мужа

В Самарской области экс-депутата будут судить за подготовку убийства мужа

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы города Чапаевска, обвиняемую в подготовке... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:06

2020-10-30T17:06

2020-10-30T17:06

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чапаевск

самарская область

происшествия

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САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы города Чапаевска, обвиняемую в подготовке убийства мужа из-за материальных благ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.В январе СУСК по Самарской области сообщал, что 44-летняя подозреваемая решила завладеть имуществом и деньгами своего супруга, для этого она вместе с 40-летней знакомой попыталась нанять киллера для убийства мужа. Однако когда женщины передали ему 200 тысяч рублей аванса из оговоренных 400 тысяч, их задержали сотрудники областного управления ФСБ - "киллер" к тому моменту действовал уже в рамках оперативного эксперимента. Позже решением думы Чапаевска полномочия депутата были прекращены.По данным пресс-службы, после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

https://ria.ru/20201022/eks-deputat-1580927762.html

чапаевск

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чапаевск, самарская область, происшествия