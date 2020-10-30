В Самарской области экс-депутата будут судить за подготовку убийства мужа
САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы города Чапаевска, обвиняемую в подготовке убийства мужа из-за материальных благ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
В январе СУСК по Самарской области сообщал, что 44-летняя подозреваемая решила завладеть имуществом и деньгами своего супруга, для этого она вместе с 40-летней знакомой попыталась нанять киллера для убийства мужа. Однако когда женщины передали ему 200 тысяч рублей аванса из оговоренных 400 тысяч, их задержали сотрудники областного управления ФСБ - "киллер" к тому моменту действовал уже в рамках оперативного эксперимента. Позже решением думы Чапаевска полномочия депутата были прекращены.
"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства группой лиц по предварительному сговору, по найму)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.