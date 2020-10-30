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РИА Наука
https://ria.ru/20201030/denisovtsy-1582349930.html
У народов Азии нашли необычные генетические корни
У народов Азии нашли необычные генетические корни
В журнале Science опубликованы результаты двух геномных исследований, которые частично раскрывают историю скрещивания современных людей с денисовцами на... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:42
2020-10-30T18:45
риа наука
археология
генетика
биология
тибет
монголия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В журнале Science опубликованы результаты двух геномных исследований, которые частично раскрывают историю скрещивания современных людей с денисовцами на территории Тибета и Монголии. Их результаты проливают свет на происхождение азиатских народов в целом (статья 1, статья 2). Сам факт смешения людей современного типа с денисовцами в Восточной Азии хорошо известен. Но находок, по которым можно было бы отследить историю таких контактов, очень мало. Еще меньше датированных геномных данных, отражающих эволюцию человека по мере его расселения в Азии. Они ограничиваются находками в Денисовой пещере на Алтае и предполагаемой недатированной челюстью из Тибета.Недавно в карстовой пещере Байшия, расположенной на высокогорном Тибетском плато, китайские археологи нашли фрагмент челюстной кости, предположительно принадлежавшей человеку денисовского происхождения, а также выделили образцы осадочной ДНК, которые указывают на длительное заселение пещеры денисовцами.Исследователи описали стратиграфию и хронологию пещеры, извлекли генетический материал из пещерных отложений и идентифицировали митохондриальную ДНК денисовцев.Полученные данные показывают, что денисовцы обитали в высокогорной пещере 100, 60 и, возможно 45 тысяч лет назад. По мнению ученых, за такой длительный период денисовцы полностью адаптировались к жизни в высокогорье, и, благодаря смешению с ними, современные люди также смогли колонизировать Тибетское плато.Во втором исследовании ученые из Великобритании, Германии, Монголии и Кореи представили геном, полученный по ДНК, извлеченный из черепной кости возрастом 34 тысячи лет, обнаруженной в долине Салхит в Восточной Монголии.Сравнение его с другими древними геномами эпохи плейстоцена позволяет предполагать, что предки женщины, которой принадлежала кость, скрещивались с денисовцами незадолго до этого, не более тысячи лет до ее рождения.По мнению руководителя исследования Дийендо Массилани (Diyendo Massilani) из немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге и его коллег, по своей родословной индивид из Салхита идентичен человеку, жившему 40 тысяч лет назад, чьи останки нашли в окрестностях Пекина — так называемого человека из Тяньюаня.Ученые считают, что именно по такому сценарию могла складываться вся популяция современных материковых азиатов, в отличие от папуасов и аборигенов Австралии, у которых денисовская ДНК совсем другая.Авторы обоих исследований отмечают, что их результаты могут стать отправной точкой для восстановления ранней истории современного человека в Восточной Евразии — регионе, где до этого отсутствовали серьезные геномные доказательства эволюции.
https://ria.ru/20201015/drevnie-1579983863.html
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археология, генетика, биология, тибет, монголия

У народов Азии нашли необычные генетические корни

18:42 30.10.2020 (обновлено: 18:45 30.10.2020)
 
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch, CC BY-SA 4.0/LisnaYuliya Неизвестные предки Homo sapiens
Неизвестные предки Homo sapiens - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch, CC BY-SA 4.0/LisnaYuliya
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В журнале Science опубликованы результаты двух геномных исследований, которые частично раскрывают историю скрещивания современных людей с денисовцами на территории Тибета и Монголии. Их результаты проливают свет на происхождение азиатских народов в целом (статья 1, статья 2).
Сам факт смешения людей современного типа с денисовцами в Восточной Азии хорошо известен. Но находок, по которым можно было бы отследить историю таких контактов, очень мало. Еще меньше датированных геномных данных, отражающих эволюцию человека по мере его расселения в Азии. Они ограничиваются находками в Денисовой пещере на Алтае и предполагаемой недатированной челюстью из Тибета.
Недавно в карстовой пещере Байшия, расположенной на высокогорном Тибетском плато, китайские археологи нашли фрагмент челюстной кости, предположительно принадлежавшей человеку денисовского происхождения, а также выделили образцы осадочной ДНК, которые указывают на длительное заселение пещеры денисовцами.
Исследователи описали стратиграфию и хронологию пещеры, извлекли генетический материал из пещерных отложений и идентифицировали митохондриальную ДНК денисовцев.
© Фото : Dongju Zhang, Lanzhou UniversityРаскопки в пещере Байшия
Раскопки в пещере Байшия - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Dongju Zhang, Lanzhou University
Раскопки в пещере Байшия
Полученные данные показывают, что денисовцы обитали в высокогорной пещере 100, 60 и, возможно 45 тысяч лет назад. По мнению ученых, за такой длительный период денисовцы полностью адаптировались к жизни в высокогорье, и, благодаря смешению с ними, современные люди также смогли колонизировать Тибетское плато.
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Во втором исследовании ученые из Великобритании, Германии, Монголии и Кореи представили геном, полученный по ДНК, извлеченный из черепной кости возрастом 34 тысячи лет, обнаруженной в долине Салхит в Восточной Монголии.
Сравнение его с другими древними геномами эпохи плейстоцена позволяет предполагать, что предки женщины, которой принадлежала кость, скрещивались с денисовцами незадолго до этого, не более тысячи лет до ее рождения.
По мнению руководителя исследования Дийендо Массилани (Diyendo Massilani) из немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге и его коллег, по своей родословной индивид из Салхита идентичен человеку, жившему 40 тысяч лет назад, чьи останки нашли в окрестностях Пекина — так называемого человека из Тяньюаня.
Ученые считают, что именно по такому сценарию могла складываться вся популяция современных материковых азиатов, в отличие от папуасов и аборигенов Австралии, у которых денисовская ДНК совсем другая.
Авторы обоих исследований отмечают, что их результаты могут стать отправной точкой для восстановления ранней истории современного человека в Восточной Евразии — регионе, где до этого отсутствовали серьезные геномные доказательства эволюции.
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РИА НаукаАрхеологиягенетикабиологияТибетМонголия
 
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