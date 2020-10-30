https://ria.ru/20201030/chuvashiya-1582387678.html

В Чувашии шесть человек пострадали в крупном ДТП

В Чувашии шесть человек пострадали в крупном ДТП

Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:40

2020-10-30T22:40

2020-10-30T22:40

россия

чувашская республика (чувашия)

цивильский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД региона.В Цивильском районе Чувашии при столкновении пострадали несколько человекДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошло в пятницу около 15.45 в Цивильском районе на автодороге М-7, недалеко от остановки общественного транспорта "Кирпичный завод".

https://ria.ru/20201030/dtp-1582214565.html

https://ria.ru/20201012/gazeli-1579362893.html

россия

чувашская республика (чувашия)

цивильский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чувашская республика (чувашия), цивильский район, происшествия