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https://ria.ru/20201030/chuvashiya-1582387678.html
В Чувашии шесть человек пострадали в крупном ДТП
В Чувашии шесть человек пострадали в крупном ДТП
Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:40
2020-10-30T22:40
россия
чувашская республика (чувашия)
цивильский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД региона.В Цивильском районе Чувашии при столкновении пострадали несколько человекДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошло в пятницу около 15.45 в Цивильском районе на автодороге М-7, недалеко от остановки общественного транспорта "Кирпичный завод".
https://ria.ru/20201030/dtp-1582214565.html
https://ria.ru/20201012/gazeli-1579362893.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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россия, чувашская республика (чувашия), цивильский район, происшествия

В Чувашии шесть человек пострадали в крупном ДТП

22:40 30.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД региона.
В Цивильском районе Чувашии при столкновении пострадали несколько человек
В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
09:16
В Кузбассе восемь человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом
ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошло в пятницу около 15.45 в Цивильском районе на автодороге М-7, недалеко от остановки общественного транспорта "Кирпичный завод".

"По предварительным данным, большегруз столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris, которая остановилась перед пешеходным переходом. Затем в фуру врезалась попутная Lada Priora. От произошедших столкновений Hyundai Solaris вынесло на встречную полосу, где она задела попутную Lada Granta. В результате ДТП водитель и 5 пассажиров Lada Priora, среди которых двое детей 10 и 11 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В Lada Granta находился ребенок 2011 года рождения, по предварительным данным, он не пострадал", - говорится в сообщении.

ДТП в Икрянинском районе на ФАД Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 10:40
В Астраханской области семь человек пострадали в крупном ДТП с маршруткой
 
РоссияЧувашская Республика (Чувашия)Цивильский районПроисшествия
 
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