В Чувашии шесть человек пострадали в крупном ДТП
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД региона.
В Цивильском районе Чувашии при столкновении пострадали несколько человек
ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошло в пятницу около 15.45 в Цивильском районе на автодороге М-7, недалеко от остановки общественного транспорта "Кирпичный завод".
"По предварительным данным, большегруз столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris, которая остановилась перед пешеходным переходом. Затем в фуру врезалась попутная Lada Priora. От произошедших столкновений Hyundai Solaris вынесло на встречную полосу, где она задела попутную Lada Granta. В результате ДТП водитель и 5 пассажиров Lada Priora, среди которых двое детей 10 и 11 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В Lada Granta находился ребенок 2011 года рождения, по предварительным данным, он не пострадал", - говорится в сообщении.