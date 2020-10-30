В КНДР объяснили инцидент с убийством южнокорейского чиновника
02:46 30.10.2020 (обновлено: 03:30 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Северокорейская сторона объясняет инцидент с убийством южнокорейского чиновника в территориальных водах КНДР недостаточным контролем за своими гражданами со стороны Сеула, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Говоря без обиняков, недавний постыдный инцидент в Желтом море стал результатом плохого контроля за своим гражданином со стороны Южной Кореи в чувствительном и проблемном районе… Поэтому вина за инцидент прежде всего лежит на южнокорейской стороне. Это наша неизменная позиция", - сообщает государственный орган информации КНДР.
В публикации ЦТАК также говорится, что Пхеньян не хочет видеть повторения неприятной практики, когда случайные инциденты приводили к катастрофе в отношениях Севера и Юга.
Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи. Как оказалось, позже изнуренный мужчина был найден в водах КНДР за 38 километров от места своей пропажи и затем застрелен северокорейскими военными якобы за попытку бегства. Южная Корея пришла к выводу, что мужчина пытался сбежать на Север. КНДР 25 сентября направила в РК послание с разъяснениями и извинениями касательно инцидента, где также пообещала принять меры, чтобы подобное больше не повторилось.
Южнокорейская разведка продолжает утверждать, что военные КНДР после убийства сожгли тело чиновника, в то время как по версии Пхеньяна патруль избавился лишь от плавсредства, на котором мужчина приплыл в Северную Корею.