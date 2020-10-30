https://ria.ru/20201030/chinovnik-1582202100.html

В КНДР объяснили инцидент с убийством южнокорейского чиновника

В КНДР объяснили инцидент с убийством южнокорейского чиновника

Северокорейская сторона объясняет инцидент с убийством южнокорейского чиновника в территориальных водах КНДР недостаточным контролем за своими гражданами со... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:46

2020-10-30T02:46

2020-10-30T03:30

желтое море

южная корея

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150018/22/1500182251_141:0:1860:967_1400x0_80_0_0_9dc2f844516d90b2370ad1cde1a4a173.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Северокорейская сторона объясняет инцидент с убийством южнокорейского чиновника в территориальных водах КНДР недостаточным контролем за своими гражданами со стороны Сеула, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Говоря без обиняков, недавний постыдный инцидент в Желтом море стал результатом плохого контроля за своим гражданином со стороны Южной Кореи в чувствительном и проблемном районе… Поэтому вина за инцидент прежде всего лежит на южнокорейской стороне. Это наша неизменная позиция", - сообщает государственный орган информации КНДР.В публикации ЦТАК также говорится, что Пхеньян не хочет видеть повторения неприятной практики, когда случайные инциденты приводили к катастрофе в отношениях Севера и Юга.Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи. Как оказалось, позже изнуренный мужчина был найден в водах КНДР за 38 километров от места своей пропажи и затем застрелен северокорейскими военными якобы за попытку бегства. Южная Корея пришла к выводу, что мужчина пытался сбежать на Север. КНДР 25 сентября направила в РК послание с разъяснениями и извинениями касательно инцидента, где также пообещала принять меры, чтобы подобное больше не повторилось.Южнокорейская разведка продолжает утверждать, что военные КНДР после убийства сожгли тело чиновника, в то время как по версии Пхеньяна патруль избавился лишь от плавсредства, на котором мужчина приплыл в Северную Корею.

https://ria.ru/20200613/1572769679.html

желтое море

южная корея

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

желтое море, южная корея, пхеньян, сеул, кндр (северная корея), в мире