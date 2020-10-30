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Осужденного за взятки экс-главу Челябинска исключили из "Единой России"
Осужденного за взятки экс-главу Челябинска исключили из "Единой России"
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного к 3 годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки, исключили из партии "Единая Россия",... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:51
2020-10-30T12:51
евгений тефтелев
единая россия
челябинск
политика
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного к 3 годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки, исключили из партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пятницу в челябинском региональном отделении ЕР."Да, Тефтелева исключили из партии. Данное решение принято на заседании президиума регионального политсовета", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что согласно уставу партии, если в отношении члена партии возбуждается уголовное дело, то его членство в партии приостанавливается, если по нему выносится обвинительный приговор – то человек исключается из партии.Судом Центрального района Челябинска Тефтелеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 годы получили взятку на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
https://ria.ru/20201008/vzyatka-1578775801.html
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евгений тефтелев, единая россия, челябинск, политика

Осужденного за взятки экс-главу Челябинска исключили из "Единой России"

12:51 30.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОглашение приговора бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву
Оглашение приговора бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного к 3 годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки, исключили из партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пятницу в челябинском региональном отделении ЕР.
"Да, Тефтелева исключили из партии. Данное решение принято на заседании президиума регионального политсовета", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что согласно уставу партии, если в отношении члена партии возбуждается уголовное дело, то его членство в партии приостанавливается, если по нему выносится обвинительный приговор – то человек исключается из партии.
Судом Центрального района Челябинска Тефтелеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.
Мэр Челябинска Евгений Тефтелев - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 10:50
Экс-мэр Челябинска признал вину по делу о взятке в 2,5 миллиона рублей
По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 годы получили взятку на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
 
Евгений ТефтелевЕдиная РоссияЧелябинскПолитика
 
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