https://ria.ru/20201030/chelyabinsk-1582258179.html

Осужденного за взятки экс-главу Челябинска исключили из "Единой России"

Осужденного за взятки экс-главу Челябинска исключили из "Единой России"

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного к 3 годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки, исключили из партии "Единая Россия",... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:51

2020-10-30T12:51

2020-10-30T12:51

евгений тефтелев

единая россия

челябинск

политика

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного к 3 годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки, исключили из партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в пятницу в челябинском региональном отделении ЕР."Да, Тефтелева исключили из партии. Данное решение принято на заседании президиума регионального политсовета", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что согласно уставу партии, если в отношении члена партии возбуждается уголовное дело, то его членство в партии приостанавливается, если по нему выносится обвинительный приговор – то человек исключается из партии.Судом Центрального района Челябинска Тефтелеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 годы получили взятку на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

https://ria.ru/20201008/vzyatka-1578775801.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тефтелев, единая россия, челябинск, политика