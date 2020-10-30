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В России хотят создать браслет, считывающий данные о сахаре и холестерине
В России хотят создать браслет, считывающий данные о сахаре и холестерине
"Умные" браслеты, способные считывать в режиме реального времени данные о состоянии гормонов, уровне сахара и холестерина в организме человека, появятся в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T06:47
2020-10-30T06:47
россия
михаил антонов
российская венчурная компания
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Умные" браслеты, способные считывать в режиме реального времени данные о состоянии гормонов, уровне сахара и холестерина в организме человека, появятся в будущем в России, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора РВК по инновационной инфраструктуре Михаил Антонов.По его словам, технологический конкурс на создание такого устройства РВК планирует запустить в будущем."Любой конкурс готовится не мгновенно, от момента идеи до запуска конкурса требуется примерно год плотной работы с экспертами", - добавил он.
россия
москва
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россия, михаил антонов, российская венчурная компания, москва, технологии, общество

В России хотят создать браслет, считывающий данные о сахаре и холестерине

06:47 30.10.2020
 
© AP Photo / Koji UedaТермоэлектрический браслет
Термоэлектрический браслет - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Koji Ueda
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Умные" браслеты, способные считывать в режиме реального времени данные о состоянии гормонов, уровне сахара и холестерина в организме человека, появятся в будущем в России, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора РВК по инновационной инфраструктуре Михаил Антонов.
По его словам, технологический конкурс на создание такого устройства РВК планирует запустить в будущем.
"Пока это на уровне идеи. Идея конкурса с датчиками предполагает создание браслетов, которые могут быстро собирать данные о состоянии здоровья человека и сразу сообщать ему о росте уровня сахара, уровня холестерина, гормона стресса и так далее. Алгоритмы будут анализировать данные о здоровье человека онлайн и мгновенно передавать их. Такого трекера в мире не существует, и когда он появится - это будет сам по себе технологический прорыв", - сообщил Антонов.
"Любой конкурс готовится не мгновенно, от момента идеи до запуска конкурса требуется примерно год плотной работы с экспертами", - добавил он.
 
РоссияМихаил АнтоновРоссийская венчурная компанияМоскваТехнологииОбщество
 
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