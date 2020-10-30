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В России хотят создать браслет, считывающий данные о сахаре и холестерине

В России хотят создать браслет, считывающий данные о сахаре и холестерине

"Умные" браслеты, способные считывать в режиме реального времени данные о состоянии гормонов, уровне сахара и холестерина в организме человека, появятся в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T06:47

2020-10-30T06:47

2020-10-30T06:47

россия

михаил антонов

российская венчурная компания

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Умные" браслеты, способные считывать в режиме реального времени данные о состоянии гормонов, уровне сахара и холестерина в организме человека, появятся в будущем в России, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора РВК по инновационной инфраструктуре Михаил Антонов.По его словам, технологический конкурс на создание такого устройства РВК планирует запустить в будущем."Любой конкурс готовится не мгновенно, от момента идеи до запуска конкурса требуется примерно год плотной работы с экспертами", - добавил он.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил антонов, российская венчурная компания, москва, технологии, общество