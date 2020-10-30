В РПЦ выступили против законодательного закрепления однополых браков
21:35 30.10.2020 (обновлено: 21:42 30.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ "Вера и слово". 30 октября 2018
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви не допускают законодательное закрепление однополых браков, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио "Вера", комментируя заявление папы Римского Франциска об однополых гражданских союзах.
Ранее папа Римский в рамках документального фильма "Франциск" заявил, что гомосексуалисты имеют право быть в семье, они являются детьми Божьими и имеют право на семью. Как сообщила газета Il Corriere della Sera, папа Римский сказал о необходимости принятия закона о гражданских союзах. Так, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой. Как пояснил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, папа Франциск призывал защитить гражданские права людей в однополых отношениях, речь не идет о пересмотре позиции католической церкви по однополым бракам.
"Мы считаем однополые отношения грехом и не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление", - сказал Легойда.
Он напомнил, что запрет на однополую связь - часть "ценностной мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену".
"И когда наши оппоненты говорят, что существует физиологическое влечение, а потому такие отношения естественны, а значит и допустимы, и должны благословляться, то они совершают серьезную ошибку. Потому что дело не в том, что то или иное действо физиологически возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения. Важно понимать, что христиане выступают не за какую-то природную естественность, а за Богом установленный порядок", - заключил Легойда.