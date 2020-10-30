https://ria.ru/20201030/braki-1582381372.html

В РПЦ выступили против законодательного закрепления однополых браков

В РПЦ выступили против законодательного закрепления однополых браков

В Русской православной церкви не допускают законодательное закрепление однополых браков, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:35

2020-10-30T21:35

2020-10-30T21:42

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

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франциск (хорхе марио бергольо)

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русская православная церковь

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви не допускают законодательное закрепление однополых браков, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио "Вера", комментируя заявление папы Римского Франциска об однополых гражданских союзах.Ранее папа Римский в рамках документального фильма "Франциск" заявил, что гомосексуалисты имеют право быть в семье, они являются детьми Божьими и имеют право на семью. Как сообщила газета Il Corriere della Sera, папа Римский сказал о необходимости принятия закона о гражданских союзах. Так, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой. Как пояснил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, папа Франциск призывал защитить гражданские права людей в однополых отношениях, речь не идет о пересмотре позиции католической церкви по однополым бракам.Он напомнил, что запрет на однополую связь - часть "ценностной мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену".

https://ria.ru/20200723/1574790094.html

https://ria.ru/20201029/brak-1582099104.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, москва, россия, франциск (хорхе марио бергольо), владимир легойда, русская православная церковь