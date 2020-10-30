https://ria.ru/20201030/brahmos-1582377915.html

Индия провела успешные испытания ракеты BrahMos

Индия провела успешные испытания ракеты BrahMos

ВВС Индии в пятницу успешно провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos воздушного базирования с истребителя Су-30, сообщает телеканал... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:06

2020-10-30T21:06

2020-10-30T21:06

brahmos aerospace

ввс индии

министерство обороны индии

брамос

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт – РИА Новости. ВВС Индии в пятницу успешно провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos воздушного базирования с истребителя Су-30, сообщает телеканал India TV со ссылкой на источники.Отмечается, что самолет преодолел более 4 тысяч километров и после дозаправки в воздухе уничтожил корабль-мишень, находившийся в Бенгальском заливе.Это не первые испытания новых видов вооружений, проведенных в Индии за последнее время. Ранее минобороны Индии сообщило об успешных испытаниях сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos со сделанным на индийских предприятиях планером и разгонным блоком, позднее успешно прошли испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности Shaurya и новейшей противолодочной ракеты SMART. Также сообщалось об успешных испытаниях новой противорадиолокационной ракеты Rudram-1 и баллистической ракеты "Притхви-2″.Совместное предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Компания производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

https://ria.ru/20201003/shaurya-1578150410.html

https://ria.ru/20200119/1563607351.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brahmos aerospace, ввс индии, министерство обороны индии, брамос, су-30, москва, индия, в мире