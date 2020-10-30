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Индия провела успешные испытания ракеты BrahMos
Индия провела успешные испытания ракеты BrahMos
ВВС Индии в пятницу успешно провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos воздушного базирования с истребителя Су-30, сообщает телеканал... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:06
2020-10-30T21:06
brahmos aerospace
ввс индии
министерство обороны индии
брамос
су-30
москва
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт – РИА Новости. ВВС Индии в пятницу успешно провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos воздушного базирования с истребителя Су-30, сообщает телеканал India TV со ссылкой на источники.Отмечается, что самолет преодолел более 4 тысяч километров и после дозаправки в воздухе уничтожил корабль-мишень, находившийся в Бенгальском заливе.Это не первые испытания новых видов вооружений, проведенных в Индии за последнее время. Ранее минобороны Индии сообщило об успешных испытаниях сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos со сделанным на индийских предприятиях планером и разгонным блоком, позднее успешно прошли испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности Shaurya и новейшей противолодочной ракеты SMART. Также сообщалось об успешных испытаниях новой противорадиолокационной ракеты Rudram-1 и баллистической ракеты "Притхви-2″.Совместное предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Компания производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
https://ria.ru/20201003/shaurya-1578150410.html
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brahmos aerospace, ввс индии, министерство обороны индии, брамос, су-30, москва, индия, в мире

Индия провела успешные испытания ракеты BrahMos

21:06 30.10.2020
 
© AP Photo / Dmitri LovetskyРакеты "Брамос" производства России и Индии
Ракеты Брамос производства России и Индии - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт – РИА Новости. ВВС Индии в пятницу успешно провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos воздушного базирования с истребителя Су-30, сообщает телеканал India TV со ссылкой на источники.

"Су-30 ВВС Индии взлетел с авиабазы Халвара в Пенджабе около 9.00 и поразил свою цель около 13.30 после дозаправки в воздухе. Это уже второе подобное успешное испытание ракеты", - сообщил собеседник телеканала.

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Отмечается, что самолет преодолел более 4 тысяч километров и после дозаправки в воздухе уничтожил корабль-мишень, находившийся в Бенгальском заливе.
Это не первые испытания новых видов вооружений, проведенных в Индии за последнее время. Ранее минобороны Индии сообщило об успешных испытаниях сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos со сделанным на индийских предприятиях планером и разгонным блоком, позднее успешно прошли испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности Shaurya и новейшей противолодочной ракеты SMART. Также сообщалось об успешных испытаниях новой противорадиолокационной ракеты Rudram-1 и баллистической ракеты "Притхви-2″.
Совместное предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Компания производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
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BrahMos AerospaceВВС ИндииМинистерство обороны ИндииБрамосСу-30МоскваИндияВ мире
 
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