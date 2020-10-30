https://ria.ru/20201030/bowie-1582124298.html
Фанаты раскритиковали трейлер байопика про Дэвида Боуи
Фанаты раскритиковали трейлер байопика про Дэвида Боуи
Поклонники критически отнеслись к размещенному накануне в Сети трейлеру байопика о Дэвиде Боуи под названием "Стардаст". РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T06:23
2020-10-30T06:23
2020-10-30T06:23
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дэвид боуи
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Поклонники критически отнеслись к размещенному накануне в Сети трейлеру байопика о Дэвиде Боуи под названием "Стардаст".Так, в твиттере появились первые негативные отзывы фанатов. Они связаны, прежде всего, с тем, что наследники не дали разрешение создателям на съемки картины и песен музыканта в ней нет. "Не может быть фильма про Боуи без его музыки. Не стоило и пытаться", — написала @cheesygrin85. "Это тот фильм, против которого выступили наследники? Тот, в котором нет треков Дэвида Боуи? Тот, который я не буду смотреть?" — поддержал ее @ommmusick.Многие зрители отметили также, что исполнитель главной роли Джонни Флинн не похож на музыканта."Им пришлось несколько раз произнести "Дэвид Боуи" в трейлере, иначе мы бы приняли Джонни Флинна за Лекса Лютора (в исполнении Джесси Айзенберга) из фильмов о Бэтмене", — прокомментировала @Hello_Tailor. "Он слишком уж пытается быть похожим на Рами Малека из "Богемской рапсодии". Это совсем не то, что нужно", — написал @TEllinidis. Премьера фильма состоялась 28 октября на фестивале независимого кино Raindance в Великобритании, ожидается, что для широкой аудитории он станет доступен на онлайн-платформах 25 ноября.
https://ria.ru/20201029/boui-1581990436.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, дэвид боуи
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Поклонники критически отнеслись к размещенному накануне в Сети трейлеру байопика о Дэвиде Боуи под названием "Стардаст".
Так, в твиттере появились
первые негативные отзывы фанатов. Они связаны, прежде всего, с тем, что наследники не дали разрешение создателям на съемки картины и песен музыканта в ней нет.
"Не может быть фильма про Боуи без его музыки. Не стоило и пытаться", — написала @cheesygrin85.
"Это тот фильм, против которого выступили наследники? Тот, в котором нет треков Дэвида Боуи? Тот, который я не буду смотреть?" — поддержал ее @ommmusick.
Многие зрители отметили также, что исполнитель главной роли Джонни Флинн не похож на музыканта.
"Им пришлось несколько раз произнести "Дэвид Боуи" в трейлере, иначе мы бы приняли Джонни Флинна за Лекса Лютора (в исполнении Джесси Айзенберга) из фильмов о Бэтмене", — прокомментировала @Hello_Tailor.
"Он слишком уж пытается быть похожим на Рами Малека из "Богемской рапсодии". Это совсем не то, что нужно", — написал @TEllinidis.
Премьера фильма состоялась 28 октября на фестивале независимого кино Raindance в Великобритании, ожидается, что для широкой аудитории он станет доступен на онлайн-платформах 25 ноября.