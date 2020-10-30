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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201030/bondy-1582209792.html
Российские эмитенты интересуются возможностью размещения KPI-бондов
Российские эмитенты интересуются возможностью размещения KPI-бондов
Российские эмитенты интересуются возможностью размещения KPI-бондов, рассказал журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала"... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:10
2020-10-30T17:12
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
андрей соловьев
втб капитал
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские эмитенты интересуются возможностью размещения KPI-бондов, рассказал журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев."Зеленые облигации – только часть широкого класса социальных бондов. Основное ограничение для развития зеленых бондов заключается в том, что нужно найти проект, который будет соответствовать всем необходимым требованиям, но не всем компаниям это удается", - сообщил он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".По его словам, кроме зеленых бондов появляются новые форматы облигаций, например, KPI-бонды. В случае с ними при размещении бумаг компания заявляет о намерении реализовать какой-либо проект или достичь какого-либо показателя в пределах определенного временного лимита, например, в течение двух лет. Если она не достигнет этих показателей, то купон, который она выплачивает инвесторам, растет. Это позволяет компаниям занимать деньги по более низкой ставке по сравнению с размещением обычных бондов.Возможность разместить социальные или KPI-бонды создает гораздо более широкий спектр эмитентов, которые могут выйти на рынок, отметил он. При этом есть еще и материальный аспект, поскольку компании фактически будут размещать бумаги по более низкой ставке по сравнению с обычными бондами."Для продвижения этой истории в России нужен толчок, возможно, имеет смысл со стороны руководящих органов ориентировать крупные фонды на то, чтобы часть их активов, условно 15-20%, была ориентирована на зеленые проекты", - сказал Соловьев.
https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582131589.html
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россия, андрей соловьев, втб капитал, экономика

Российские эмитенты интересуются возможностью размещения KPI-бондов

08:10 30.10.2020 (обновлено: 17:12 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМониторы с данными котировок на Московской бирже
Мониторы с данными котировок на Московской бирже - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские эмитенты интересуются возможностью размещения KPI-бондов, рассказал журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
"Зеленые облигации – только часть широкого класса социальных бондов. Основное ограничение для развития зеленых бондов заключается в том, что нужно найти проект, который будет соответствовать всем необходимым требованиям, но не всем компаниям это удается", - сообщил он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
В офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 16:45Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
В России ожидается несколько новых выпусков зеленых облигаций
По его словам, кроме зеленых бондов появляются новые форматы облигаций, например, KPI-бонды. В случае с ними при размещении бумаг компания заявляет о намерении реализовать какой-либо проект или достичь какого-либо показателя в пределах определенного временного лимита, например, в течение двух лет. Если она не достигнет этих показателей, то купон, который она выплачивает инвесторам, растет. Это позволяет компаниям занимать деньги по более низкой ставке по сравнению с размещением обычных бондов.
"Я очень надеюсь, что другие эмитенты из России, помимо РЖД, будут размещать как зеленые евробонды, так и социальные или KPI-бонды. Очень много эмитентов говорят с нами по поводу KPI-бондов, потому что им довольно сложно отделить зеленые проекты от незеленых, определить такой проект, который будет полностью соответствовать критериям зеленых бондов", - сказал он.
Возможность разместить социальные или KPI-бонды создает гораздо более широкий спектр эмитентов, которые могут выйти на рынок, отметил он. При этом есть еще и материальный аспект, поскольку компании фактически будут размещать бумаги по более низкой ставке по сравнению с обычными бондами.
"Для продвижения этой истории в России нужен толчок, возможно, имеет смысл со стороны руководящих органов ориентировать крупные фонды на то, чтобы часть их активов, условно 15-20%, была ориентирована на зеленые проекты", - сказал Соловьев.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияАндрей СоловьевВТБ КапиталЭкономика
 
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