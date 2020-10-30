Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/bolnitsa-1582261244.html
В ростовской больнице, где лечат от COVID-19, назначили нового главврача
В ростовской больнице, где лечат от COVID-19, назначили нового главврача
Заведующий травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2 Ваган Саркисян назначен новым руководителем городской больницы №20 в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:05
2020-10-30T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581065552_0:189:3306:2048_1400x0_80_0_0_725f269329bc7e95afcab839781c4554.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Заведующий травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2 Ваган Саркисян назначен новым руководителем городской больницы №20 в Ростове-на-Дону, где якобы были проблемы с медицинским кислородом, сообщает администрация города.Бывший главврач больницы №20, на базе которой развернут госпиталь для больных COVID-19, Юрий Дронов скончался 26 октября. В начале октября Дронов заболел коронавирусом и некоторое время находился в реанимации."С сегодняшнего дня главным врачом городской больницы №20 назначен Ваган Арамович Саркисян" - говорится в сообщении.Саркисян начал профессиональную деятельность в 1986 году врачом-интерном Аксайской центральной районной больницы. Позже работал в различных больницах врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением. С 2000 года – заведующий травматологическим отделением БСМП-2."Всю свою трудовую деятельность Ваган Арамович посвятил медицине. Зарекомендовал себя как ответственный специалист, настоящий профессионал своего дела", - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.Во вторник министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201027/reanimatsiya-1581804870.html
https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581065552_15:0:2746:2048_1400x0_80_0_0_76c38d7a7445ccb2f86bd7604eed71a5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, ростов-на-дону

В ростовской больнице, где лечат от COVID-19, назначили нового главврача

13:05 30.10.2020 (обновлено: 13:17 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖенщина возле приемного отделения городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
Женщина возле приемного отделения городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Заведующий травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2 Ваган Саркисян назначен новым руководителем городской больницы №20 в Ростове-на-Дону, где якобы были проблемы с медицинским кислородом, сообщает администрация города.
Бывший главврач больницы №20, на базе которой развернут госпиталь для больных COVID-19, Юрий Дронов скончался 26 октября. В начале октября Дронов заболел коронавирусом и некоторое время находился в реанимации.
Здание городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 17:46Распространение нового коронавируса
Заведующий реанимацией ростовской больницы отказывал больным в приеме
"С сегодняшнего дня главным врачом городской больницы №20 назначен Ваган Арамович Саркисян" - говорится в сообщении.
Саркисян начал профессиональную деятельность в 1986 году врачом-интерном Аксайской центральной районной больницы. Позже работал в различных больницах врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением. С 2000 года – заведующий травматологическим отделением БСМП-2.
"Всю свою трудовую деятельность Ваган Арамович посвятил медицине. Зарекомендовал себя как ответственный специалист, настоящий профессионал своего дела", - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 08:00
"Надувайте шарики". Регионы захлебнулись во второй волне ковида
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.
Во вторник министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Ростовская областьРостов-на-Дону
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
23:28СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
23:21Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
23:20В Турции число погибших после землетрясения возросло до 17
Лента новостейМолния