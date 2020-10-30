В ростовской больнице, где лечат от COVID-19, назначили нового главврача
13:05 30.10.2020 (обновлено: 13:17 30.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖенщина возле приемного отделения городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Заведующий травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2 Ваган Саркисян назначен новым руководителем городской больницы №20 в Ростове-на-Дону, где якобы были проблемы с медицинским кислородом, сообщает администрация города.
Бывший главврач больницы №20, на базе которой развернут госпиталь для больных COVID-19, Юрий Дронов скончался 26 октября. В начале октября Дронов заболел коронавирусом и некоторое время находился в реанимации.
"С сегодняшнего дня главным врачом городской больницы №20 назначен Ваган Арамович Саркисян" - говорится в сообщении.
Саркисян начал профессиональную деятельность в 1986 году врачом-интерном Аксайской центральной районной больницы. Позже работал в различных больницах врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением. С 2000 года – заведующий травматологическим отделением БСМП-2.
"Всю свою трудовую деятельность Ваган Арамович посвятил медицине. Зарекомендовал себя как ответственный специалист, настоящий профессионал своего дела", - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.
Во вторник министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф