https://ria.ru/20201030/bolnitsa-1582261244.html

В ростовской больнице, где лечат от COVID-19, назначили нового главврача

В ростовской больнице, где лечат от COVID-19, назначили нового главврача

Заведующий травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2 Ваган Саркисян назначен новым руководителем городской больницы №20 в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:05

2020-10-30T13:05

2020-10-30T13:17

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Заведующий травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №2 Ваган Саркисян назначен новым руководителем городской больницы №20 в Ростове-на-Дону, где якобы были проблемы с медицинским кислородом, сообщает администрация города.Бывший главврач больницы №20, на базе которой развернут госпиталь для больных COVID-19, Юрий Дронов скончался 26 октября. В начале октября Дронов заболел коронавирусом и некоторое время находился в реанимации."С сегодняшнего дня главным врачом городской больницы №20 назначен Ваган Арамович Саркисян" - говорится в сообщении.Саркисян начал профессиональную деятельность в 1986 году врачом-интерном Аксайской центральной районной больницы. Позже работал в различных больницах врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением. С 2000 года – заведующий травматологическим отделением БСМП-2."Всю свою трудовую деятельность Ваган Арамович посвятил медицине. Зарекомендовал себя как ответственный специалист, настоящий профессионал своего дела", - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.Во вторник министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201027/reanimatsiya-1581804870.html

https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, ростов-на-дону