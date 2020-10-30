https://ria.ru/20201030/biden-1582201264.html

Журналист рассказал, когда ФБР занялось Байденом-младшим

Журналист рассказал, когда ФБР занялось Байденом-младшим

ФБР открыло расследование в отношении Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, еще в 2019 году, сообщил сотрудник вещательной РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:15

2020-10-30T02:15

2020-10-30T02:15

хантер байден

фбр

дональд трамп

джо байден

москва

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_0:131:1785:1135_1400x0_80_0_0_d24270a1eea9c34b191c86b5012e2473.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ФБР открыло расследование в отношении Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, еще в 2019 году, сообщил сотрудник вещательной компании Sinclair Broadcast Group Джеймс Розен со ссылкой на представителя минюста.Экс-партнер Хантера Байдена по бизнесу Тони Бобулински ранее подтвердил обвинения против него в привлечении Джо Байдена в его официальном качестве к своим лоббистским усилиям.Бобулински сказал, что Байден-старший обсуждал с сыном бизнес, в том числе с Китаем. Он заявил, что предоставит сенатскому комитету и ФБР три телефона, подтверждающие его обвинения. Он также сказал, что считает подлинными электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа Хантера Байдена строилась на "продаже" доступа к его отцу. За эту работу Байден-младший получил миллионы долларов.

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

москва

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, фбр, дональд трамп, джо байден, москва, китай, сша, в мире