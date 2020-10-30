Журналист рассказал, когда ФБР занялось Байденом-младшим
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ФБР открыло расследование в отношении Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, еще в 2019 году, сообщил сотрудник вещательной компании Sinclair Broadcast Group Джеймс Розен со ссылкой на представителя минюста.
"Представитель минюста подтвердил, что ФБР в 2019 году открыло криминальное расследование по делу "Хантер Байден и партнеры", которое сосредоточено на обвинениях в отмывании денег. Расследование остается открытым по сей день", - написал журналист в Twitter.
Экс-партнер Хантера Байдена по бизнесу Тони Бобулински ранее подтвердил обвинения против него в привлечении Джо Байдена в его официальном качестве к своим лоббистским усилиям.
Бобулински сказал, что Байден-старший обсуждал с сыном бизнес, в том числе с Китаем. Он заявил, что предоставит сенатскому комитету и ФБР три телефона, подтверждающие его обвинения. Он также сказал, что считает подлинными электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа Хантера Байдена строилась на "продаже" доступа к его отцу. За эту работу Байден-младший получил миллионы долларов.
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