https://ria.ru/20201030/bezdomnye-1581218577.html

"Это были 90-е": неожиданный поворот в жизни бывшего наркомана и зека

"Это были 90-е": неожиданный поворот в жизни бывшего наркомана и зека

Артем Мозжерин из города Верхняя Пышма Свердловской области кормит бездомных, дает им крышу над головой, помогает социализироваться тем, кто вышел из тюрьмы и... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:00

2020-10-30T08:00

2020-10-30T09:09

благотворительность

сургут

пермь

деньги

бездомные

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Артем Мозжерин из города Верхняя Пышма Свердловской области кормит бездомных, дает им крышу над головой, помогает социализироваться тем, кто вышел из тюрьмы и колонии. Начинал он один, но со временем его стали поддерживать чиновники, врачи и просто неравнодушные люди. Когда-то Артем и сам был на дне. Однако выкарабкался и теперь поднимает людей, от которых отвернулись даже самые близкие."Был у самого края"Детство и юность Артема прошли в Сургуте. Отец рано умер, мальчика воспитывала мать. Он был сложным подростком: в четырнадцать сбежал из дома, стал принимать наркотики. Родные делали все, чтобы вернуть его к нормальной жизни. "Даже на цепь сажали, — вспоминает теперь с улыбкой 42-летний мужчина. — На реабилитацию пытались отправить. Без толку. Это были 90-е, кругом криминал, люди превращались в нелюдей. Мне хотелось вырваться из этой среды. После школы переезжал с места на место в надежде, что получится начать все сначала. Но не получалось".В нулевые Мозжерин попал в тюрьму за кражу — на два года. Это было в Перми. Пока отбывал срок, добавили еще три — за разбой: сдали подельники, когда их поймали."Меня в федеральный розыск объявили, хоть я был за решеткой. В итоге отсидел три года, и выпустили. Шел 2008-й, все от меня отвернулись. Единственного человека, который терпел мои выходки — мамы, уже не было в живых, — вздыхает собеседник. — Идти некуда. Скатился за три месяца так, что стыдно и говорить. Ночевал в подвалах, превратился в реального бомжа. Стоял у самого края".Но Артему удалось взять себя в руки: по совету товарища-сокамерника он оправился в один из пермских христианских реабилитационных центров. Его приняли в штат: ходил в места скопления бездомных, раздавал еду, которую сам же готовил. Делился личным опытом, "пытался отговорить от жизни такой"."Безнадежных не бывает"Осенью 2011-го он переехал в Екатеринбург, снял комнату, устроился на стройку и занялся "потерявшимися" уже на новом месте. Сначала организовывал пункты раздачи еды, а накопив на аренду частного дома в Верхней Пышме, открыл приют. "Решил возвращать людей к нормальной жизни. По себе знаю: безнадежных не бывает. Звал в дом тех, кого кормил на улице. Нас тогда было около десяти человек. Все вместе работали. Создали общую кассу: покупали продукты, платили за съем и коммуналку, — описывает подробности Мозжерин. — После я арендовал еще два дома. Звать никого уже не надо было: действовало сарафанное радио".В 2014-м Артем зарегистрировал НКО "Дари добро". Обращался в разные инстанции: искал, кто бы смог бы поддержать проект. Ведь нуждающихся было все больше. Чтобы сводить концы с концами, постоянно приходилось брать в долг. "У людей за душой ровным счетом ничего. Надо и накормить, и одеждой обеспечить, подсказать, куда обратиться, чтобы восстановить утраченные документы. Да элементарно объяснить, что необходимо стричь ногти и мыться каждый день! Мы берем любого при условии, что человек откажется от вредных привычек, не будет материться, пообещает уважать личное пространство других. Если нет — прощаемся". В 2018-м постояльцы из арендованного угла переехали в большой дом в поселке Студенческом — подарил местный бизнесмен. Сейчас там 19 человек. "Крыша дырявая была, голые стены. Нашли спонсоров, сделали ремонт. Правда, пока только на первом этаже, где люди предпенсионного возраста и старики, — объясняет Артем. — А вот второй этаж пустует, еще предстоит все обустроить. Денег, правда, на это вообще нет".Кроме того, Мозжерин арендует четырехкомнатную квартиру в Верхней Пышме — в ней семеро подопечных. У Артема большие планы: он хочет открыть большой "дом милосердия" на сто человек. "А пока бы справиться с теми, кто есть. Существуем на частные пожертвования. Бывает, утром какие-то деньги имеются, а вечером сидим без копейки"."Судьба вообще у всех складывается по-разному"Звонки с просьбой о помощи поступают и днем и ночью. "Часто сами выезжаем за человеком. У нас три автомобиля курсируют по городу и области круглосуточно".Первым делом новичков отправляют на медобследование. "Если необходимо лечение — сразу в больницу. Потом забираем и решаем, что дальше, — объясняет он. — Про нашу организацию уже знают. Мы сотрудничаем не только с врачами, но и с органами власти, социальными службами. Так, если человек наркозависимый, сопровождаем в реабилитационный центр. Но никого не бросаем". Постояльцы, признается собеседник, по характеру разные. Однако уживаются мирно. "Пожалуй, самое сложное — адаптация. Есть у нас парень один, отсидел за убийство 18 лет. Как оказался на воле, отправился к подруге, застукал ее с другим. В итоге чуть под машину не бросился. Ему очень сложно было вписаться в реальную жизнь. Но выбрался: устроился на завод, женился. Созваниваемся иногда. Все у него сейчас хорошо!" Мозжерин вспоминает еще одну историю: мужчина средних лет работал вахтовым методом, жил в Екатеринбурге с матерью. Когда она умерла, запил. Однажды уснул в машине и отморозил ногу. Скорая отвезла в больницу, там ему ампутировали ступню. После выписки Артем забрал его, помог с оформлением инвалидности. Теперь он в доме главный на кухне.Из подопечных выделяется пенсионерка Галина Васильевна из поселка Северка, бывший учитель русского языка и литературы. Летом в ее дом попала шаровая молния: сгорел дотла. Уцелел лишь сарай на участке — туда и перебралась. Осень там еще можно пережить, а вот сибирскую зиму — нереально. Галине Васильевне пытались помочь всем селом. Отозвалось одно местное крупное добывающее предприятие: полностью компенсировали расходы на строительство нового жилья. Мозжерин, в свою очередь, взялся за организацию работ: нашел бригаду, закупил материалы, контролирует процесс. Также ей подсобили с одеждой и вещами. "Бабушка будет еще лучше, чем раньше!" — обещают благотворители. К зиме все должно быть готово. За годы через организацию Артема прошло более 600 нуждающихся. Одни задерживаются на пару месяцев, другие остаются надолго. Не уезжают, как правило, из страха вернуться к асоциальному образу жизни."Некоторые "пробиваются" в мои помощники. Самого первого подобрал на "Уралмаше" на остановке — экс-оперативник уголовного розыска. Спился, бомжевал. А теперь ведет финансовые дела, каждое утро выходит на пробежку, — не без гордости рассказывает Артем. — Впрочем, судьба вообще у всех складывается по-разному. К сожалению, только тридцать процентов наладили нормальную жизнь. Остальные снова на улице. Но это вовсе не значит, что на таких надо махнуть рукой. Возьмутся за ум — наши двери открыты"."Справимся!"После тяжелого периода Артем обрел не только дело всей жизни, но и личное счастье. Женат, воспитывает двух сыновей. Он охотно делится историей знакомства с будущей супругой: "Однажды позвонил в клининговую компанию по поводу подработки для подопечных. Разговорился с девушкой. Познакомились. Понял, что влюбился по уши, но одновременно испугался: зачем ей, умнице и красавице, такой, как я? И пропал с радаров. Но Аня в итоге взяла инициативу в свои руки, мы вновь начали общаться. Мое прошлое ее не волновало".Этот год выдался для семьи непростым: у Анны диагностировали тяжелое заболевание. "Не курит, не пьет. Ей всего 34. Но мы обязательно справимся!"Планов у Мозжериных — громадье. К примеру, мечтают вывезти подопечных на Черное море. "Они его только на картинках и видели. Хотели съездить этим летом, но по финансам не вышло. Надеюсь, получится в следующем году!"Артем повторяет: когда был на дне, его спасли неравнодушные люди, окружив заботой и вниманием. О чем, заверяет он, будет помнить всегда. Теперь хочет отплатить тем же — вовремя прийти на помощь попавшим в беду.

https://ria.ru/20200909/sirota-1576790206.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, сургут, пермь, деньги, бездомные, общество