https://ria.ru/20201030/beyrut-1582315287.html
Демонстранты пытались прорваться к посольству Франции в Бейруте
Демонстранты пытались прорваться к посольству Франции в Бейруте
Сотрудники дорожной полиции Ливана перед запланированной не согласованной с властями акцией протеста оцепили все дороги, ведущие к посольству Франции в Бейруте, РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:38
2020-10-30T16:38
2020-10-30T18:51
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
франция
бейрут
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 30 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники дорожной полиции Ливана перед запланированной не согласованной с властями акцией протеста оцепили все дороги, ведущие к посольству Франции в Бейруте, к самому диппредставительству стянуты дополнительные силы жандармов, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил сотрудник дорожной службы, меры приняты в связи с намерениями провести массовую акцию у французского посольства.Обеспечивать безопасность помогает армия.Разгон участников акции начался после того, как несколько групп молодых людей попытались прорваться к французской дипмиссии. Демонстранты попытались сорвать колючую поволоку и начали забрасывать полицейских камнями.Полиция окружила место сбора демонстрантов, участники митинга, в свою очередь, укрылись на прилегающих к посольству улицах.Беспорядки начались после завершения официальной части организованной несанкционированной акции. Среди организаторов — партия "Хизбу Ат-Тахрир"*, представители которой призвали своих сторонников сохранить мирный характер акции и не принимать участие в беспорядках.На данный момент ситуация полностью контролируется силовиками.Участники демонстрации стягиваются к посольству, чтобы выразить протест в связи с позицией президента Франции Эмануэля Макрона по публикации карикатур на пророка Мухаммеда.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://rsport.ria.ru/20201030/nurmagomedov-1582274750.html
франция
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протесты у французского посольства в Бейруте
Протесты у французского посольства в Бейруте
2020-10-30T16:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, бейрут, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 30 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин.
Сотрудники дорожной полиции Ливана
перед запланированной не согласованной с властями акцией протеста оцепили все дороги, ведущие к посольству Франции
в Бейруте
, к самому диппредставительству стянуты дополнительные силы жандармов, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил сотрудник дорожной службы, меры приняты в связи с намерениями провести массовую акцию у французского посольства.
Обеспечивать безопасность помогает армия.
Разгон участников акции начался после того, как несколько групп молодых людей попытались прорваться к французской дипмиссии. Демонстранты попытались сорвать колючую поволоку и начали забрасывать полицейских камнями.
Полиция окружила место сбора демонстрантов, участники митинга, в свою очередь, укрылись на прилегающих к посольству улицах.
Беспорядки начались после завершения официальной части организованной несанкционированной акции. Среди организаторов — партия "Хизбу Ат-Тахрир"*, представители которой призвали своих сторонников сохранить мирный характер акции и не принимать участие в беспорядках.
На данный момент ситуация полностью контролируется силовиками.
Участники демонстрации стягиваются к посольству, чтобы выразить протест в связи с позицией президента Франции Эмануэля Макрона
по публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
*Террористическая организация, запрещенная в России.