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Демонстранты пытались прорваться к посольству Франции в Бейруте
Демонстранты пытались прорваться к посольству Франции в Бейруте
Сотрудники дорожной полиции Ливана перед запланированной не согласованной с властями акцией протеста оцепили все дороги, ведущие к посольству Франции в Бейруте, РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:38
2020-10-30T18:51
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
франция
бейрут
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 30 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники дорожной полиции Ливана перед запланированной не согласованной с властями акцией протеста оцепили все дороги, ведущие к посольству Франции в Бейруте, к самому диппредставительству стянуты дополнительные силы жандармов, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил сотрудник дорожной службы, меры приняты в связи с намерениями провести массовую акцию у французского посольства.Обеспечивать безопасность помогает армия.Разгон участников акции начался после того, как несколько групп молодых людей попытались прорваться к французской дипмиссии. Демонстранты попытались сорвать колючую поволоку и начали забрасывать полицейских камнями.Полиция окружила место сбора демонстрантов, участники митинга, в свою очередь, укрылись на прилегающих к посольству улицах.Беспорядки начались после завершения официальной части организованной несанкционированной акции. Среди организаторов — партия "Хизбу Ат-Тахрир"*, представители которой призвали своих сторонников сохранить мирный характер акции и не принимать участие в беспорядках.На данный момент ситуация полностью контролируется силовиками.Участники демонстрации стягиваются к посольству, чтобы выразить протест в связи с позицией президента Франции Эмануэля Макрона по публикации карикатур на пророка Мухаммеда.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://rsport.ria.ru/20201030/nurmagomedov-1582274750.html
франция
бейрут
ливан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Протесты у французского посольства в Бейруте
Протесты у французского посольства в Бейруте
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вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, бейрут, ливан, в мире

Демонстранты пытались прорваться к посольству Франции в Бейруте

16:38 30.10.2020 (обновлено: 18:51 30.10.2020)
 
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БЕЙРУТ, 30 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники дорожной полиции Ливана перед запланированной не согласованной с властями акцией протеста оцепили все дороги, ведущие к посольству Франции в Бейруте, к самому диппредставительству стянуты дополнительные силы жандармов, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил сотрудник дорожной службы, меры приняты в связи с намерениями провести массовую акцию у французского посольства.
Обеспечивать безопасность помогает армия.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов следят за соблюдением порядка во время демонстрации против позиции президента Франции Эммануэля Макрона
Сотрудники правоохранительных органов следят за соблюдением порядка во время демонстрации против позиции президента Франции Эммануэля Макрона - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сотрудники правоохранительных органов следят за соблюдением порядка во время демонстрации против позиции президента Франции Эммануэля Макрона
Разгон участников акции начался после того, как несколько групп молодых людей попытались прорваться к французской дипмиссии. Демонстранты попытались сорвать колючую поволоку и начали забрасывать полицейских камнями.
Полиция окружила место сбора демонстрантов, участники митинга, в свою очередь, укрылись на прилегающих к посольству улицах.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДемонстрация у посольства Франции в Бейруте против позиции Макрона по публикациям карикатур на пророка Мухаммеда
Демонстрация у посольства Франции в Бейруте против позиции Макрона по публикациям карикатур на пророка Мухаммеда - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Демонстрация у посольства Франции в Бейруте против позиции Макрона по публикациям карикатур на пророка Мухаммеда
Беспорядки начались после завершения официальной части организованной несанкционированной акции. Среди организаторов — партия "Хизбу Ат-Тахрир"*, представители которой призвали своих сторонников сохранить мирный характер акции и не принимать участие в беспорядках.
На данный момент ситуация полностью контролируется силовиками.
Участники демонстрации стягиваются к посольству, чтобы выразить протест в связи с позицией президента Франции Эмануэля Макрона по публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:50
Нурмагомедов оскорбил Макрона после его слов о мусульманах
 
Вооруженные нападения во ФранцииЭммануэль МакронФранцияБейрутЛиванВ мире
 
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