https://ria.ru/20201030/beyrut-1582315287.html

Демонстранты пытались прорваться к посольству Франции в Бейруте

Демонстранты пытались прорваться к посольству Франции в Бейруте

Сотрудники дорожной полиции Ливана перед запланированной не согласованной с властями акцией протеста оцепили все дороги, ведущие к посольству Франции в Бейруте, РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:38

2020-10-30T16:38

2020-10-30T18:51

вооруженные нападения во франции

эммануэль макрон

франция

бейрут

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 30 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники дорожной полиции Ливана перед запланированной не согласованной с властями акцией протеста оцепили все дороги, ведущие к посольству Франции в Бейруте, к самому диппредставительству стянуты дополнительные силы жандармов, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил сотрудник дорожной службы, меры приняты в связи с намерениями провести массовую акцию у французского посольства.Обеспечивать безопасность помогает армия.Разгон участников акции начался после того, как несколько групп молодых людей попытались прорваться к французской дипмиссии. Демонстранты попытались сорвать колючую поволоку и начали забрасывать полицейских камнями.Полиция окружила место сбора демонстрантов, участники митинга, в свою очередь, укрылись на прилегающих к посольству улицах.Беспорядки начались после завершения официальной части организованной несанкционированной акции. Среди организаторов — партия "Хизбу Ат-Тахрир"*, представители которой призвали своих сторонников сохранить мирный характер акции и не принимать участие в беспорядках.На данный момент ситуация полностью контролируется силовиками.Участники демонстрации стягиваются к посольству, чтобы выразить протест в связи с позицией президента Франции Эмануэля Макрона по публикации карикатур на пророка Мухаммеда.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://rsport.ria.ru/20201030/nurmagomedov-1582274750.html

франция

бейрут

ливан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протесты у французского посольства в Бейруте Протесты у французского посольства в Бейруте 2020-10-30T16:38 true PT1M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, бейрут, ливан, в мире