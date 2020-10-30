https://ria.ru/20201030/besporyadi-1582194414.html

Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов

Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер предупредила, что некоторые люди хотели бы устроить беспорядки в городе в день выборов 3 ноября. РИА Новости, 30.10.2020

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер предупредила, что некоторые люди хотели бы устроить беспорядки в городе в день выборов 3 ноября."Мы также знаем, что некоторые люди хотели бы устроить хаос или беспорядки. У нас нет какой-то конкретной информации на этот счет. Но мы скажем, что готовимся к тому, чтобы гарантировать безопасность в городе", - заявила она во время онлайн-конференции."Мы пока не обращались с дополнительными запросами к Национальной гвардии. Однако она находится в состоянии тревоги на случай, если нам будет необходимо изменить это положение", - подчеркнула она.Она также призвала граждан воспользоваться возможностью проголосовать досрочно и не ждать до последнего момента.

https://ria.ru/20201027/vybory-1581686449.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), сша, в мире