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Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер предупредила, что некоторые люди хотели бы устроить беспорядки в городе в день выборов 3 ноября. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер предупредила, что некоторые люди хотели бы устроить беспорядки в городе в день выборов 3 ноября."Мы также знаем, что некоторые люди хотели бы устроить хаос или беспорядки. У нас нет какой-то конкретной информации на этот счет. Но мы скажем, что готовимся к тому, чтобы гарантировать безопасность в городе", - заявила она во время онлайн-конференции."Мы пока не обращались с дополнительными запросами к Национальной гвардии. Однако она находится в состоянии тревоги на случай, если нам будет необходимо изменить это положение", - подчеркнула она.Она также призвала граждан воспользоваться возможностью проголосовать досрочно и не ждать до последнего момента.
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вашингтон (город), сша, в мире

Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов

00:00 30.10.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратели во время досрочного голосования на выборах президента США
Избиратели во время досрочного голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер предупредила, что некоторые люди хотели бы устроить беспорядки в городе в день выборов 3 ноября.
"Мы также знаем, что некоторые люди хотели бы устроить хаос или беспорядки. У нас нет какой-то конкретной информации на этот счет. Но мы скажем, что готовимся к тому, чтобы гарантировать безопасность в городе", - заявила она во время онлайн-конференции.
"Мы пока не обращались с дополнительными запросами к Национальной гвардии. Однако она находится в состоянии тревоги на случай, если нам будет необходимо изменить это положение", - подчеркнула она.
Она также призвала граждан воспользоваться возможностью проголосовать досрочно и не ждать до последнего момента.
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