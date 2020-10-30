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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html
Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины
Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины
МИД РФ отмечает радикализацию протестных акций в Белоруссии и заявляет, что располагает информацией о том, что дестабилизацией ситуации в стране управляли, в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:35
2020-10-30T11:42
протесты в белоруссии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МИД РФ отмечает радикализацию протестных акций в Белоруссии и заявляет, что располагает информацией о том, что дестабилизацией ситуации в стране управляли, в том числе с территории Украины.По его словам, "сейчас масштабы протестных акций в республике, несмотря на поддержку извне, постепенно сокращаются". "Однако отмечаем их всё большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей", - добавил он.По словам замглавы МИД РФ, "наши белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил"."Поддерживается тесное взаимодействие компетентных органов России и Белоруссии по проблематике обеспечения безопасности", - добавил он.По словам Сыромолотова, "ключевым для двустороннего сотрудничества документом – Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы – предусматривается реализация ежегодных планов совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579608935.html
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, белоруссия, украина, в мире

Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины

10:35 30.10.2020 (обновлено: 11:42 30.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МИД РФ отмечает радикализацию протестных акций в Белоруссии и заявляет, что располагает информацией о том, что дестабилизацией ситуации в стране управляли, в том числе с территории Украины.
"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины", - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, "сейчас масштабы протестных акций в республике, несмотря на поддержку извне, постепенно сокращаются". "Однако отмечаем их всё большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей", - добавил он.
По словам замглавы МИД РФ, "наши белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил".
"Поддерживается тесное взаимодействие компетентных органов России и Белоруссии по проблематике обеспечения безопасности", - добавил он.
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По словам Сыромолотова, "ключевым для двустороннего сотрудничества документом – Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы – предусматривается реализация ежегодных планов совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Вот вам реформы". Почему Лукашенко заговорил о терроризме в Белоруссии
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
 
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