https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html

Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины

Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины

МИД РФ отмечает радикализацию протестных акций в Белоруссии и заявляет, что располагает информацией о том, что дестабилизацией ситуации в стране управляли, в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:35

2020-10-30T10:35

2020-10-30T11:42

протесты в белоруссии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МИД РФ отмечает радикализацию протестных акций в Белоруссии и заявляет, что располагает информацией о том, что дестабилизацией ситуации в стране управляли, в том числе с территории Украины.По его словам, "сейчас масштабы протестных акций в республике, несмотря на поддержку извне, постепенно сокращаются". "Однако отмечаем их всё большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей", - добавил он.По словам замглавы МИД РФ, "наши белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил"."Поддерживается тесное взаимодействие компетентных органов России и Белоруссии по проблематике обеспечения безопасности", - добавил он.По словам Сыромолотова, "ключевым для двустороннего сотрудничества документом – Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы – предусматривается реализация ежегодных планов совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579608935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, белоруссия, украина, в мире