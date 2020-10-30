Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины
10:35 30.10.2020 (обновлено: 11:42 30.10.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МИД РФ отмечает радикализацию протестных акций в Белоруссии и заявляет, что располагает информацией о том, что дестабилизацией ситуации в стране управляли, в том числе с территории Украины.
"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины", - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, "сейчас масштабы протестных акций в республике, несмотря на поддержку извне, постепенно сокращаются". "Однако отмечаем их всё большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей", - добавил он.
По словам замглавы МИД РФ, "наши белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил".
"Поддерживается тесное взаимодействие компетентных органов России и Белоруссии по проблематике обеспечения безопасности", - добавил он.
По словам Сыромолотова, "ключевым для двустороннего сотрудничества документом – Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы – предусматривается реализация ежегодных планов совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.
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