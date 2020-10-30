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На первом блоке БелАЭС выполнили успешный пробный пуск турбины
На первом блоке БелАЭС выполнили успешный пробный пуск турбины
На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно выполнен пробный пуск турбины, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики Белоруссии. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:51
2020-10-30T15:46
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
гродненская область
атомстройэкспорт
в мире
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно выполнен пробный пуск турбины, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.Там подчеркнули, что "пуск турбины – одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии"."Турбоагрегат в соответствии с программой испытаний выведен на номинальные обороты. Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины (на холостом ходу) и генератора перед включением в сеть", - отметил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО Инижиниринговой компании "АСЭ" Росатома Виталий Полянин. Его слова приводятся в сообщении инжинирингового дивизиона Росатома.В настоящее время на блоке идет поэтапный ступенчатый подъем мощности до 40%, отмечается в сообщении дивизиона. В ближайшие дни на оборудовании и технологических системах будет проведена серия испытаний, предусмотренных программой ввода энергоблока в эксплуатацию. После этого энергоблок №1 будет включен в сеть и начнет выдавать в единую энергосистему Белоруссии первые киловатт-часы.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/aes-1577448234.html
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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, атомстройэкспорт, в мире

На первом блоке БелАЭС выполнили успешный пробный пуск турбины

14:51 30.10.2020 (обновлено: 15:46 30.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно выполнен пробный пуск турбины, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.
"Успешно осуществлен так называемый первый "толчок турбины" на мощности реактора 35%. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений – 3 тысячи оборотов в минуту", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там подчеркнули, что "пуск турбины – одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии".
"Турбоагрегат в соответствии с программой испытаний выведен на номинальные обороты. Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины (на холостом ходу) и генератора перед включением в сеть", - отметил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО Инижиниринговой компании "АСЭ" Росатома Виталий Полянин. Его слова приводятся в сообщении инжинирингового дивизиона Росатома.
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В настоящее время на блоке идет поэтапный ступенчатый подъем мощности до 40%, отмечается в сообщении дивизиона. В ближайшие дни на оборудовании и технологических системах будет проведена серия испытаний, предусмотренных программой ввода энергоблока в эксплуатацию. После этого энергоблок №1 будет включен в сеть и начнет выдавать в единую энергосистему Белоруссии первые киловатт-часы.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.
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Белорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Гродненская областьАтомстройэкспортВ мире
 
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