https://ria.ru/20201030/belaes-1582290752.html

На первом блоке БелАЭС выполнили успешный пробный пуск турбины

На первом блоке БелАЭС выполнили успешный пробный пуск турбины

На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно выполнен пробный пуск турбины, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики Белоруссии. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:51

2020-10-30T14:51

2020-10-30T15:46

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

гродненская область

атомстройэкспорт

в мире

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно выполнен пробный пуск турбины, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.Там подчеркнули, что "пуск турбины – одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии"."Турбоагрегат в соответствии с программой испытаний выведен на номинальные обороты. Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины (на холостом ходу) и генератора перед включением в сеть", - отметил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО Инижиниринговой компании "АСЭ" Росатома Виталий Полянин. Его слова приводятся в сообщении инжинирингового дивизиона Росатома.В настоящее время на блоке идет поэтапный ступенчатый подъем мощности до 40%, отмечается в сообщении дивизиона. В ближайшие дни на оборудовании и технологических системах будет проведена серия испытаний, предусмотренных программой ввода энергоблока в эксплуатацию. После этого энергоблок №1 будет включен в сеть и начнет выдавать в единую энергосистему Белоруссии первые киловатт-часы.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/aes-1577448234.html

https://ria.ru/20200917/aes-1577380999.html

гродненская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, атомстройэкспорт, в мире