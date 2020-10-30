https://ria.ru/20201030/bayden-1582212934.html

Эксперт рассказал, как победа Байдена на выборах повлияет на доллар

Эксперт рассказал, как победа Байдена на выборах повлияет на доллар

Победа Джо Байдена на президентских выборах в США может негативно сказаться на динамике доллара на международном рынке, в частности, доллар в моменте может... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:04

2020-10-30T09:04

2020-10-30T09:04

выборы президента сша — 2020

нэнси пелоси

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Победа Джо Байдена на президентских выборах в США может негативно сказаться на динамике доллара на международном рынке, в частности, доллар в моменте может потерять порядка 1-2% к евро, так как предполагаемый объем стимулирующих мер по сути означает печатание денег, заявил в интервью РИА Новости член правления, заместитель президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.Впрочем, Голосов отметил, что пакет стимулирующих экономику США мер будет принят и в том, и в другом случае, но от победы Байдена ожидают введения гораздо большего пакета.Очередной пакет мер поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса является предметом торга между республиканской администрацией Трампа и демократами в конгрессе. Стороны не могут договориться ни об объеме средств, ни об их назначении. Республиканская администрация Трампа ранее выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов, хотя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступает за выделение 2,2 триллиона.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/ssha-1582111632.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, сша, в мире