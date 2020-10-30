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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201030/bayden-1582212934.html
Эксперт рассказал, как победа Байдена на выборах повлияет на доллар
Эксперт рассказал, как победа Байдена на выборах повлияет на доллар
Победа Джо Байдена на президентских выборах в США может негативно сказаться на динамике доллара на международном рынке, в частности, доллар в моменте может... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:04
2020-10-30T09:04
выборы президента сша — 2020
нэнси пелоси
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Победа Джо Байдена на президентских выборах в США может негативно сказаться на динамике доллара на международном рынке, в частности, доллар в моменте может потерять порядка 1-2% к евро, так как предполагаемый объем стимулирующих мер по сути означает печатание денег, заявил в интервью РИА Новости член правления, заместитель президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.Впрочем, Голосов отметил, что пакет стимулирующих экономику США мер будет принят и в том, и в другом случае, но от победы Байдена ожидают введения гораздо большего пакета.Очередной пакет мер поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса является предметом торга между республиканской администрацией Трампа и демократами в конгрессе. Стороны не могут договориться ни об объеме средств, ни об их назначении. Республиканская администрация Трампа ранее выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов, хотя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступает за выделение 2,2 триллиона.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/ssha-1582111632.html
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нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт рассказал, как победа Байдена на выборах повлияет на доллар

09:04 30.10.2020
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Победа Джо Байдена на президентских выборах в США может негативно сказаться на динамике доллара на международном рынке, в частности, доллар в моменте может потерять порядка 1-2% к евро, так как предполагаемый объем стимулирующих мер по сути означает печатание денег, заявил в интервью РИА Новости член правления, заместитель президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.
"Победа Байдена для динамики доллара, скорее, негативная вещь, так как дополнительное стимулирование – это вливание денег в экономику, а печатание денег удешевляет стоимость валюты. Победа Трампа для доллара, скорее, позитив", - подчеркнул он.
Впрочем, Голосов отметил, что пакет стимулирующих экономику США мер будет принят и в том, и в другом случае, но от победы Байдена ожидают введения гораздо большего пакета.
Очередной пакет мер поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса является предметом торга между республиканской администрацией Трампа и демократами в конгрессе. Стороны не могут договориться ни об объеме средств, ни об их назначении. Республиканская администрация Трампа ранее выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов, хотя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступает за выделение 2,2 триллиона.
Избиратель во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 15:39Сказано в эфире
Американист рассказал, в чем уникальность ситуации в США перед выборами Российские наблюдатели оценили ход досрочного голосования в США, отметив недостаточный уровень открытости. В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал ситуацию.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
"Возможно удешевление доллара относительно текущего уровня на 1-2% к евро в самом начале, после победы Байдена, а потом наметится какая-то тенденция. А вот направление тенденции будет конкретно зависеть от того, что делают Штаты с точки зрения своего стимулирования и что делает Евросоюз. А ЕС сейчас тоже рассматривает меры по стимулированию… Ослабления доллара можно ожидать в случае любой "чистой" неоспариваемой победы, но если выиграет Байден – скорее всего, оно будет более выраженным", - добавил Голосов.
 
Выборы президента США — 2020Нэнси ПелосиДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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