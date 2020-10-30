https://ria.ru/20201030/bayden-1582175716.html

Трамп не сумел задавить врага Америки: Байден сделает это по-настоящему

Трамп не сумел задавить врага Америки: Байден сделает это по-настоящему

За шесть дней до президентских выборов в США ключевые советники из команды Джо Байдена постарались на официальном уровне показать, что никакого прекращения... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:00

2020-10-30T08:00

2020-10-30T08:06

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За шесть дней до президентских выборов в США ключевые советники из команды Джо Байдена постарались на официальном уровне показать, что никакого прекращения холодной войны, развязанной Дональдом Трампом против Китая, не будет — а будет ее переформатирование, направленное на повышение эффективности.Еще год-два назад главной претензией в адрес президента-антиглобалиста было недовольство "глубинного государства" развалом доставшейся Трампу в наследство системы управления глобальной экономикой и политикой. Теперь же главная претензия заключается в том, что он не смог как следует "задавить" Китай. Это важное (и начавшееся еще в феврале) изменение политического и экономического дискурса указывает на существенную перемену в оценке места Китая в современном мире. Если раньше американское "глубинное государство", судя по заявлениям экспертов, считало Китай просто планетарным сборочным цехом, обслуживающим Америку и не представляющим никакой опасности, то сейчас они фактически признают, что Трамп был прав в своем мнении о Пекине как экзистенциальной угрозе США. Однако настаивают на том, что нынешний хозяин Белого дома неправильно ее купировал.В этом смысле ожидания, в том числе некоторых пекинских изданий, которые утверждают, что с Байденом будет "легче иметь дело", чем с Трампом, могут не оправдаться самым радикальным образом.По большому счету стратегия, о которой (уже официально!) говорят ведущие советники Байдена, сводится к тому, что Китай будут "душить" всем Pax Americana. Они пытаются даже апеллировать к синофобскому большинству американского электората с помощью незатейливого, но убедительного посыла: Трамп был эгоистом, поссорившись со всеми вассалами и друзьями Америки и попробовав ликвидировать Китай самостоятельно, а у администрации Байдена получится собрать эффективную антикитайскую коалицию.Рейтер приводит дословную цитату одного из стратегов администрации Обамы, который будет работать над антикитайскими мерами президента-демократа.Конечно, позиция самого Байдена в данном случае не имеет никакого значения: он если и будет президентом, то в роли "номинальной живой политической мумии", которая символизирует эдакую попытку возвращения к "золотому веку" американской империи эпохи Барака Обамы. Сам потенциальный президент-демократ уже демонстрирует все признаки старческого маразма и может быть использован разве что в качестве наглядной рекламы достижений передовых фармакологических технологий в сфере нейростимуляторов. Управлять страной будут те самые безликие "эксперты" из американских спецслужб, госаппарата, армии и многочисленных "мозговых центров", находящихся на зарплате условного Джорджа Сороса. В случае замены президента Байдена "мадам президентом Камалой Харрис" результат будет идентичным, ибо она всегда относилась к той категории политиков, которую продвигали наверх не за ум и самостоятельность, а за покладистость в отношениях с "глубинным государством" и правильный цвет кожи. Это не предполагает способности или даже желания вести и формулировать самостоятельную стратегию.Данные разъяснения необходимы для понимания, что позиция, обозначенная в интервью агентству Рейтер советниками Байдена, — это не точка зрения консультантов, с которыми конкретный президент США от Демократической партии может согласиться или не согласиться. На самом деле это позиция людей, которые выражают реальный консенсус той аморфной, но жесткой, последовательной и очень влиятельной группы (или даже социальной страты), объединяющей высшие чины американских спецслужб, государственной бюрократии и экспертного сообщества. Причем эта группа намерена (вновь) в обход любых демократических институтов и официальных процедур управлять страной.Главным моментом истины для администрации Байдена будет день, когда американские дипломаты из "обоймы Обамы", которые вернутся на руководящие позиции в Госдепе США в случае устранения Трампа, отправятся в Европу и начнут сколачивать ту самую антикитайскую коалицию, необходимость и желательность которой фактически сформулировали советники Байдена. Судя по их заявлениям, ожидания выглядят примерно следующим образом. Представители Госдепа прилетают в Европу. Местные политики кричат "барин вернулся!". Слезы радости мешают им говорить, но они уже готовы подписать все документы по антикитайским тарифам, запретам работы с китайскими банками и институтами развития (под предлогом "гонконгских репрессий" или еще чего-то в этом роде). И в рекордные сроки дружная американо-европейская команда блокирует тот "аварийный люк", с помощью которого Китай "сбежал" от экономических ударов Трампа.Это, безусловно, очень приятный для американского "глубинного государства" образ будущего, но его реализация потребует серьезного нарушения законов физики: избрание Байдена, несмотря на колоссальную роль американского президента в мировых политических раскладах, вряд ли может обратить время вспять и сделать так, чтобы на календаре снова красовался 2013 год. Европа уже обрела некоторую политическую субъектность и, например, пытается слегка душить налогами американские IT-компании, создает собственную армию и (пока успешно) отбивается от попыток запретить постройку "Северного потока — 2". А ведущие европейские лидеры, несмотря на все сложности в отношениях с КНР, заявляют о нежелании работать "геополитической пехотой" в американской войне против Пекина. Возможно, американскому "глубинному государству" удастся собрать большую антикитайскую и антироссийскую коалицию, но сделать это будет очень и очень непросто, да и триумфального возвращения Pax Americana на мировую арену эти успехи отнюдь не гарантируют.

https://ria.ru/20200818/1575931584.html

https://ria.ru/20190125/1549900233.html

https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/1576217894.html

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