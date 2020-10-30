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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201030/bank-1582289883.html
Костин рассказал, готов ли ВТБ перепродать "АГД Даймондс"
Костин рассказал, готов ли ВТБ перепродать "АГД Даймондс"
ВТБ готов перепродать алмазодобывающее "АГД Даймондс" в случае перехода актива к банку, уже есть два лица, заинтересованных в его приобретении, заявил глава... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:49
2020-10-30T14:49
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
открытие холдинг
лукойл
втб
андрей костин (банкир)
москва
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ готов перепродать алмазодобывающее "АГД Даймондс" в случае перехода актива к банку, уже есть два лица, заинтересованных в его приобретении, заявил глава банка Андрей Костин."У нас всё находится в залоге, у нас всё по закону оформлено. Мы не видим каких-либо правовых оснований, по большому счёту, кроме как договоренностей между "Лукойлом" и "Открытием" по урегулированию темы при условии полной компенсации нам всех издержек", - заявил банкир.Костин добавил, что интерес к активу проявляют опытные и известные бизнесмены.ФАС оспаривает состоявшуюся в мае 2017 года сделку, в результате которой ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, его единственный участник - "Открытие Холдинг") приобрело 100% акций АО "АГД Даймондс" у нефтяной компании "Лукойл" за 1,45 миллиарда долларов.Банк ВТБ в параллельном процессе в арбитражном суде Москвы требует взыскать с ОПИ около 873 миллионов долларов долга по кредиту, который он выдал этой компании в 2017 году на покупку "АГД Даймондс" у "Лукойла". В последнее время заемщик перестал обслуживать ссуду, сообщал банк."АГД Даймондс" занимается разработкой алмазного месторождения им В.П. Гриба. Согласно данным ФАС, её продажа, несмотря на одобрение правительственной комиссией, нарушила закон об осуществлении иностранных инвестиций в российские стратегические компании, так как покупатель скрыл информацию о наличии у ряда его бенефициаров гражданства других стран, что повлекло установление контроля над компанией иностранными инвесторами. Также ФАС ранее заявляла, что сумма покупки более чем в два раза превысила стоимость предприятия.
https://ria.ru/20201030/vtb-1582279292.html
https://ria.ru/20201030/tinkov-1582265100.html
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открытие холдинг, лукойл, втб, андрей костин (банкир), москва, экономика

Костин рассказал, готов ли ВТБ перепродать "АГД Даймондс"

14:49 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ готов перепродать алмазодобывающее "АГД Даймондс" в случае перехода актива к банку, уже есть два лица, заинтересованных в его приобретении, заявил глава банка Андрей Костин.
"У нас всё находится в залоге, у нас всё по закону оформлено. Мы не видим каких-либо правовых оснований, по большому счёту, кроме как договоренностей между "Лукойлом" и "Открытием" по урегулированию темы при условии полной компенсации нам всех издержек", - заявил банкир.
"Если такого не случится, то будем забирать этот актив, но будем искать покупателей на него. ... У нас такие интересанты есть. ... По крайней мере, два", - отметил он.
Костин добавил, что интерес к активу проявляют опытные и известные бизнесмены.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
14:06Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Костин назвал сроки решения вопроса о сокращении доли "префов" ВТБ
ФАС оспаривает состоявшуюся в мае 2017 года сделку, в результате которой ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, его единственный участник - "Открытие Холдинг") приобрело 100% акций АО "АГД Даймондс" у нефтяной компании "Лукойл" за 1,45 миллиарда долларов.
Банк ВТБ в параллельном процессе в арбитражном суде Москвы требует взыскать с ОПИ около 873 миллионов долларов долга по кредиту, который он выдал этой компании в 2017 году на покупку "АГД Даймондс" у "Лукойла". В последнее время заемщик перестал обслуживать ссуду, сообщал банк.
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
13:19Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Тиньков не предлагал ВТБ купить Тинькофф банк, заявил Костин
"АГД Даймондс" занимается разработкой алмазного месторождения им В.П. Гриба. Согласно данным ФАС, её продажа, несмотря на одобрение правительственной комиссией, нарушила закон об осуществлении иностранных инвестиций в российские стратегические компании, так как покупатель скрыл информацию о наличии у ряда его бенефициаров гражданства других стран, что повлекло установление контроля над компанией иностранными инвесторами. Также ФАС ранее заявляла, что сумма покупки более чем в два раза превысила стоимость предприятия.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Открытие ХолдингЛУКОЙЛВТБАндрей Костин (банкир)МоскваЭкономика
 
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