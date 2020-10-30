https://ria.ru/20201030/bank-1582289883.html

Костин рассказал, готов ли ВТБ перепродать "АГД Даймондс"

Костин рассказал, готов ли ВТБ перепродать "АГД Даймондс"

ВТБ готов перепродать алмазодобывающее "АГД Даймондс" в случае перехода актива к банку, уже есть два лица, заинтересованных в его приобретении, заявил глава... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:49

2020-10-30T14:49

2020-10-30T14:49

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

открытие холдинг

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втб

андрей костин (банкир)

москва

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВТБ готов перепродать алмазодобывающее "АГД Даймондс" в случае перехода актива к банку, уже есть два лица, заинтересованных в его приобретении, заявил глава банка Андрей Костин."У нас всё находится в залоге, у нас всё по закону оформлено. Мы не видим каких-либо правовых оснований, по большому счёту, кроме как договоренностей между "Лукойлом" и "Открытием" по урегулированию темы при условии полной компенсации нам всех издержек", - заявил банкир.Костин добавил, что интерес к активу проявляют опытные и известные бизнесмены.ФАС оспаривает состоявшуюся в мае 2017 года сделку, в результате которой ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, его единственный участник - "Открытие Холдинг") приобрело 100% акций АО "АГД Даймондс" у нефтяной компании "Лукойл" за 1,45 миллиарда долларов.Банк ВТБ в параллельном процессе в арбитражном суде Москвы требует взыскать с ОПИ около 873 миллионов долларов долга по кредиту, который он выдал этой компании в 2017 году на покупку "АГД Даймондс" у "Лукойла". В последнее время заемщик перестал обслуживать ссуду, сообщал банк."АГД Даймондс" занимается разработкой алмазного месторождения им В.П. Гриба. Согласно данным ФАС, её продажа, несмотря на одобрение правительственной комиссией, нарушила закон об осуществлении иностранных инвестиций в российские стратегические компании, так как покупатель скрыл информацию о наличии у ряда его бенефициаров гражданства других стран, что повлекло установление контроля над компанией иностранными инвесторами. Также ФАС ранее заявляла, что сумма покупки более чем в два раза превысила стоимость предприятия.

https://ria.ru/20201030/vtb-1582279292.html

https://ria.ru/20201030/tinkov-1582265100.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытие холдинг, лукойл, втб, андрей костин (банкир), москва, экономика