https://ria.ru/20201030/banda-1582263194.html

На Алтае задержали банду нападавших на пенсионеров в медицинских масках

На Алтае задержали банду нападавших на пенсионеров в медицинских масках

Мужчину и женщину, которые в медицинских масках нападали на пенсионерок и грабили их, задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:15

2020-10-30T13:15

2020-10-30T15:50

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 30 окт - РИА Новости. Мужчину и женщину, которые в медицинских масках нападали на пенсионерок и грабили их, задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-центр МВД России.Установлено, что мужчина и две женщины в медицинских масках позвонили в квартиру женщины-ветерана. Когда она открыла дверь, неизвестные ворвались в жилище. Угрожая расправой, злоумышленники вынудили ветерана показать, где хранятся деньги и ценности, забрали их и скрылись. Похищены 3 тысячи рублей, медаль "Ветеран труда" и четыре юбилейные медали к годовщинам Победы.Сейчас полицейские ищут третью участницу грабежа. Похищенное золотое украшение полицейские обнаружили в ломбарде. У задержанной женщины также изъяли медали, принадлежащие одной из пенсионерок.

https://ria.ru/20201030/maska-1582262153.html

https://ria.ru/20201030/maski-1582177222.html

алтайский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, происшествия