На Алтае задержали банду нападавших на пенсионеров в медицинских масках
13:15 30.10.2020 (обновлено: 15:50 30.10.2020)
© Фото : МВД РоссииУчастница банды, которая осуществляла разбой и грабеж в отношении пожилых жительниц города Камень-на-Оби, Алтайского края
© Фото : МВД России
Участница банды, которая осуществляла разбой и грабеж в отношении пожилых жительниц города Камень-на-Оби, Алтайского края
БАРНАУЛ, 30 окт - РИА Новости. Мужчину и женщину, которые в медицинских масках нападали на пенсионерок и грабили их, задержали в Алтайском крае, сообщает пресс-центр МВД России.
"Раскрыты грабеж и разбой, которые были совершены в отношении жительниц города Камень-на-Оби. Одна из потерпевших – 89-летняя ветеран труда и труженица тыла, вторая – пенсионерка в возрасте 86 лет… В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности всех подозреваемых. Двое из них – ранее судимые 21-летний мужчина и 28-летняя женщина – задержаны на территории других регионов России", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина и две женщины в медицинских масках позвонили в квартиру женщины-ветерана. Когда она открыла дверь, неизвестные ворвались в жилище. Угрожая расправой, злоумышленники вынудили ветерана показать, где хранятся деньги и ценности, забрали их и скрылись. Похищены 3 тысячи рублей, медаль "Ветеран труда" и четыре юбилейные медали к годовщинам Победы.
"В тот же день произошло второе нападение. Открывшую дверь пенсионерку ударили по голове, после чего она потеряла сознание. Родственники нашли ее только на следующий день. Из квартиры пропали две медали, ювелирное изделие и 700 рублей", - уточняют в пресс-службе.
Сейчас полицейские ищут третью участницу грабежа. Похищенное золотое украшение полицейские обнаружили в ломбарде. У задержанной женщины также изъяли медали, принадлежащие одной из пенсионерок.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 162 и частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - резюмируют в МВД.
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