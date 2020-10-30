https://ria.ru/20201030/balkon-1582203546.html

Умерла одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона на Сахалине

Умерла одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона на Сахалине

В больнице скончалась одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона пятиэтажки на Сахалине в сентябре, информацию РИА Новости подтвердили в министерстве... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T04:23

2020-10-30T04:23

2020-10-30T04:23

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

южно-сахалинск

корсаков

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт - РИА Новости. В больнице скончалась одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона пятиэтажки на Сахалине в сентябре, информацию РИА Новости подтвердили в министерстве здравоохранения региона в пятницу.Ранее в сентябре в городе Корсаков (юг Сахалина) обрушился балкон третьего этажа в пятиэтажке. В это время на балконе находились две женщины, 42-летняя хозяйка квартиры и её 64-летняя знакомая. Обе женщины получили черепно-мозговые травмы, травмы живота, позвоночника и конечностей, с тех пор находились на лечении в Сахалинской областной клинической больнице.Следственное управление СК РФ по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту обрушения балкона. По информации СУСК, причиной обрушения балкона могли стать ремонтные работы, которые проводились там незадолго до несчастного случая.

сахалин

южно-сахалинск

корсаков

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, корсаков, сахалинская область, происшествия