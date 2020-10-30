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Умерла одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона на Сахалине
Умерла одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона на Сахалине
В больнице скончалась одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона пятиэтажки на Сахалине в сентябре, информацию РИА Новости подтвердили в министерстве... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T04:23
2020-10-30T04:23
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
корсаков
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт - РИА Новости. В больнице скончалась одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона пятиэтажки на Сахалине в сентябре, информацию РИА Новости подтвердили в министерстве здравоохранения региона в пятницу.Ранее в сентябре в городе Корсаков (юг Сахалина) обрушился балкон третьего этажа в пятиэтажке. В это время на балконе находились две женщины, 42-летняя хозяйка квартиры и её 64-летняя знакомая. Обе женщины получили черепно-мозговые травмы, травмы живота, позвоночника и конечностей, с тех пор находились на лечении в Сахалинской областной клинической больнице.Следственное управление СК РФ по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту обрушения балкона. По информации СУСК, причиной обрушения балкона могли стать ремонтные работы, которые проводились там незадолго до несчастного случая.
сахалин
южно-сахалинск
корсаков
сахалинская область
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сахалин, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, корсаков, сахалинская область, происшествия

Умерла одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона на Сахалине

04:23 30.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт - РИА Новости. В больнице скончалась одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона пятиэтажки на Сахалине в сентябре, информацию РИА Новости подтвердили в министерстве здравоохранения региона в пятницу.
"Женщина скончалась, травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщил представитель минздрава, не уточнив, кто именно из женщин скончался.
Ранее в сентябре в городе Корсаков (юг Сахалина) обрушился балкон третьего этажа в пятиэтажке. В это время на балконе находились две женщины, 42-летняя хозяйка квартиры и её 64-летняя знакомая. Обе женщины получили черепно-мозговые травмы, травмы живота, позвоночника и конечностей, с тех пор находились на лечении в Сахалинской областной клинической больнице.
Следственное управление СК РФ по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту обрушения балкона. По информации СУСК, причиной обрушения балкона могли стать ремонтные работы, которые проводились там незадолго до несчастного случая.
 
СахалинСледственный комитет России (СК РФ)Южно-СахалинскКорсаковСахалинская областьПроисшествия
 
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