https://ria.ru/20201030/babariko-1582365569.html

В Белоруссии продлили арест Бабарико

В Белоруссии продлили арест Бабарико

Суд в Белоруссии продлил экс-претенденту на пост президента республики, бывшему директору Белгазпромбанка Виктору Бабарико срок содержания под стражей до 18... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:44

2020-10-30T19:44

2020-10-30T19:44

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белгазпромбанк

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Суд в Белоруссии продлил экс-претенденту на пост президента республики, бывшему директору Белгазпромбанка Виктору Бабарико срок содержания под стражей до 18 декабря, сообщает в своем Telegram-канале офис белорусского политика.Как отметил адвокат политика Дмитрий Лаевский, законные основания для того, чтобы содержать Бабарико под стражей, защите не известны.По словам адвоката, Бабарико "держится мужественно, и, несмотря ни на что, настроен бороться дальше.В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20201030/protesty-1582260402.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире