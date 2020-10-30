Азербайджан опроверг сообщения Армении о попытке атаки
БАКУ, 30 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщения армянской стороны о попытке атаки являются дезинформацией.
Ранее Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские силы пытались атаковать и на северном участке передовой, "попытки были пресечены" и "противник понес большие потери".
"Армянские СМИ со ссылкой на представителя минобороны этой страны распространили информацию о том, что якобы азербайджанская армия предприняла попытку атаковать и отступила, понеся потери. Официально заявляем, что это очередная дезинформация. Никаких попыток атаковать нашими подразделениями не предпринималось", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
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