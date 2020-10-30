https://ria.ru/20201030/azerbaydzhan-1582237889.html

Азербайджан опроверг сообщения Армении о попытке атаки

Азербайджан опроверг сообщения Армении о попытке атаки

Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщения армянской стороны о попытке атаки являются дезинформацией. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:20

2020-10-30T11:20

2020-10-30T11:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 30 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщения армянской стороны о попытке атаки являются дезинформацией.Ранее Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские силы пытались атаковать и на северном участке передовой, "попытки были пресечены" и "противник понес большие потери".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение подразделений ВС Армении. Кадры Минобороны Азербайджана Минобороны АР опубликовало кадры уничтожения подразделений ВС Армении, подвергших обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население Азербайджана. 2020-10-30T11:20 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире