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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/azerbaydzhan-1582237889.html
Азербайджан опроверг сообщения Армении о попытке атаки
Азербайджан опроверг сообщения Армении о попытке атаки
Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщения армянской стороны о попытке атаки являются дезинформацией. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:20
2020-10-30T11:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 30 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщения армянской стороны о попытке атаки являются дезинформацией.Ранее Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские силы пытались атаковать и на северном участке передовой, "попытки были пресечены" и "противник понес большие потери".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Уничтожение подразделений ВС Армении. Кадры Минобороны Азербайджана
Минобороны АР опубликовало кадры уничтожения подразделений ВС Армении, подвергших обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население Азербайджана.
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан опроверг сообщения Армении о попытке атаки

11:20 30.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 30 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщения армянской стороны о попытке атаки являются дезинформацией.
Ранее Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские силы пытались атаковать и на северном участке передовой, "попытки были пресечены" и "противник понес большие потери".

"Армянские СМИ со ссылкой на представителя минобороны этой страны распространили информацию о том, что якобы азербайджанская армия предприняла попытку атаковать и отступила, понеся потери. Официально заявляем, что это очередная дезинформация. Никаких попыток атаковать нашими подразделениями не предпринималось", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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