Баку заявил о гибели девяти школьников с начала эскалации в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрела Степанакерта
БАКУ, 30 окт – РИА Новости. Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что с начала эскалации в Карабахе погибли девять азербайджанских школьников.
"За последний месяц погибли девять наших учащихся, школы пришли в непригодное для учебы состояние", - заявил министр на брифинге в пятницу.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе