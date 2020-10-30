Водитель автобуса погиб в ДТП с фурой под Воронежем
21:20 30.10.2020 (обновлено: 22:15 30.10.2020)
© МЧС РоссииКадры с места ДТП под Воронежем
© МЧС России
ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Один человек погиб, один, по предварительным данным, пострадал в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Авария произошла около 20.30 мск в Грибановском районе у села Верхний Карачан.
"Столкнулись рейсовый автобус и фура. Автобус двигался по маршруту Воронеж - Борисоглебск. Пока известно, что водитель автобуса погиб, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.
Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова, лобовое столкновение произошло на 423 километре автодороги Курск-Саратов. Всего в автобусе ехали 13 человек. По информации на данный момент, пострадал один человек, один погиб.
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Позднее стало известно о девяти пострадавших.
"В результате ДТП один человек погиб, и девять доставлены в медучреждение. Всего в автобусе, следовавшем по маршруту "Борисоглебск-Москва" находились 13 человек", - сообщила агентству Куликова.