https://ria.ru/20201030/avtobus-1582379593.html

Водитель автобуса погиб в ДТП с фурой под Воронежем

Водитель автобуса погиб в ДТП с фурой под Воронежем

Один человек погиб, один, по предварительным данным, пострадал в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Воронежской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:20

2020-10-30T21:20

2020-10-30T22:15

россия

гумвд

воронежская область

грибановский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Один человек погиб, один, по предварительным данным, пострадал в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Авария произошла около 20.30 мск в Грибановском районе у села Верхний Карачан.Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова, лобовое столкновение произошло на 423 километре автодороги Курск-Саратов. Всего в автобусе ехали 13 человек. По информации на данный момент, пострадал один человек, один погиб.Позднее стало известно о девяти пострадавших.

https://ria.ru/20201030/dtp-1582214565.html

https://ria.ru/20201028/dtp-1581951045.html

россия

воронежская область

грибановский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, воронежская область, грибановский район, происшествия