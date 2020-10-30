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Водитель автобуса погиб в ДТП с фурой под Воронежем
Водитель автобуса погиб в ДТП с фурой под Воронежем
Один человек погиб, один, по предварительным данным, пострадал в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Воронежской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:20
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россия
гумвд
воронежская область
грибановский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Один человек погиб, один, по предварительным данным, пострадал в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Авария произошла около 20.30 мск в Грибановском районе у села Верхний Карачан.Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова, лобовое столкновение произошло на 423 километре автодороги Курск-Саратов. Всего в автобусе ехали 13 человек. По информации на данный момент, пострадал один человек, один погиб.Позднее стало известно о девяти пострадавших.
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россия
воронежская область
грибановский район
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россия, гумвд, воронежская область, грибановский район, происшествия

Водитель автобуса погиб в ДТП с фурой под Воронежем

21:20 30.10.2020 (обновлено: 22:15 30.10.2020)
 
© МЧС РоссииКадры с места ДТП под Воронежем
Кадры с места ДТП под Воронежем - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© МЧС России
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Один человек погиб, один, по предварительным данным, пострадал в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Авария произошла около 20.30 мск в Грибановском районе у села Верхний Карачан.
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В Кузбассе восемь человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом

"Столкнулись рейсовый автобус и фура. Автобус двигался по маршруту Воронеж - Борисоглебск. Пока известно, что водитель автобуса погиб, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова, лобовое столкновение произошло на 423 километре автодороги Курск-Саратов. Всего в автобусе ехали 13 человек. По информации на данный момент, пострадал один человек, один погиб.
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"В результате ДТП один человек погиб, и девять доставлены в медучреждение. Всего в автобусе, следовавшем по маршруту "Борисоглебск-Москва" находились 13 человек", - сообщила агентству Куликова.

 
РоссияГУМВДВоронежская областьГрибановский районПроисшествия
 
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