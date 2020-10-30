МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Египтом
11:01 30.10.2020 (обновлено: 11:42 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Возобновление полноформатного авиасообщения с Египтом дело ближайшего времени, но конкретные сроки назвать трудно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"С апреля 2018 года между Москвой и Каиром осуществляются регулярные рейсы... В то же время работаем над возобновлением чартерных рейсов в египетские курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Главный приоритет для нас в решении этого вопроса – обеспечение безопасности российских граждан", - сказал он.
Сыромолотов напомнил, что "причиной приостановки авиасообщения с Египтом стала произошедшая в небе над Синаем в октябре 2015 года трагедия с российским самолетом". "Несмотря на то, что ее расследование и в России, и в Египте еще не завершено, российскими компетентными органами установлено, что имел место теракт", - добавил замглавы МИД России.
"С учетом этого с египетскими партнерами по линии российских профильных ведомств было налажено взаимодействие в интересах повышения уровня безопасности в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады. Проведен значительный объем совместной работы", - сказал он.
Сыромолотов обратил внимание на то, что "пандемия коронавирусной инфекции не позволила довести ее до конца и, соответственно, запустить в практическом плане процесс возобновления авиасообщения".
"Тем не менее, уверены, что это дело ближайшего времени, хотя сегодня и трудно назвать конкретные сроки", - сказал он.
Сыромолотов пояснил, что "вопрос серьезный и распадается на множество технических аспектов". "При этом исходим из того, что завершение египетской стороной расследования причин катастрофы, включая привлечение к ответственности виновных в совершении этого преступления, безусловно, способствовало бы усилиям по предотвращению подобных трагедий в будущем", - заключил он.
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Авиасообщение между российскими городам и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.