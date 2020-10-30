Дептранс назвал основные причины аварий на МКАД

"Сегодня на МКАД водитель не справился с управлением при перестроении. В результате два человека погибло, а ещё двое получили травмы. В целом, МКАД — самая аварийная магистраль в городе. Ежедневно там в среднем происходит два ДТП. Самые распространённые причины — невнимательность при перестроении и несоблюдение дистанции. За этот год из-за неправильного перестроения случилось 117 аварий, а нарушения допустимого расстояния — 228", - говорится в сообщении.