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Уральской школьнице, ударившей ножом сверстницу, назначили домашний арест
Уральской школьнице, ударившей ножом сверстницу, назначили домашний арест
Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря 15-летней школьнице в Челябинской области, обвиняемой в покушении на убийство сверстницы,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:44
2020-10-30T22:44
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря 15-летней школьнице в Челябинской области, обвиняемой в покушении на убийство сверстницы, сообщил РИА Новости прокурор Красноармейского района Иван Чеурин.По данным СК, вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района в ходе бытового конфликта 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую, потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие предъявило 15-летней местной жительнице обвинение в покушении на убийство, она задержана, в суд было направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу."Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 декабря 2020 года", - сказал прокурор Красноармейского района.Он уточнил, что при отбывании наказания школьнице запрещено покидать жилище, исключение – посещение медицинских учреждений и школы при наличии уроков.Прокуратура области в связи с возбуждением уголовного дела организовала проверку работы органов системы профилактики, а также образовательной организации. Детский омбудсмен региона Евгения Майорова сообщала РИА Новости, что конфликт между школьницами произошел из-за мальчика, предварительно известно, что обе из благополучных семей.
https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577049416.html
https://ria.ru/20200304/1567994136.html
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челябинская область, происшествия

Уральской школьнице, ударившей ножом сверстницу, назначили домашний арест

22:44 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря 15-летней школьнице в Челябинской области, обвиняемой в покушении на убийство сверстницы, сообщил РИА Новости прокурор Красноармейского района Иван Чеурин.
По данным СК, вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района в ходе бытового конфликта 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую, потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие предъявило 15-летней местной жительнице обвинение в покушении на убийство, она задержана, в суд было направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 16:28
В Самарской области завели дело об убийстве после пропажи школьника
"Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 декабря 2020 года", - сказал прокурор Красноармейского района.
Он уточнил, что при отбывании наказания школьнице запрещено покидать жилище, исключение – посещение медицинских учреждений и школы при наличии уроков.
Прокуратура области в связи с возбуждением уголовного дела организовала проверку работы органов системы профилактики, а также образовательной организации. Детский омбудсмен региона Евгения Майорова сообщала РИА Новости, что конфликт между школьницами произошел из-за мальчика, предварительно известно, что обе из благополучных семей.
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