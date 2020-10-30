https://ria.ru/20201030/arest-1582387979.html

Уральской школьнице, ударившей ножом сверстницу, назначили домашний арест

Уральской школьнице, ударившей ножом сверстницу, назначили домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря 15-летней школьнице в Челябинской области, обвиняемой в покушении на убийство сверстницы,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:44

2020-10-30T22:44

2020-10-30T22:44

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря 15-летней школьнице в Челябинской области, обвиняемой в покушении на убийство сверстницы, сообщил РИА Новости прокурор Красноармейского района Иван Чеурин.По данным СК, вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района в ходе бытового конфликта 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую, потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие предъявило 15-летней местной жительнице обвинение в покушении на убийство, она задержана, в суд было направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу."Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 декабря 2020 года", - сказал прокурор Красноармейского района.Он уточнил, что при отбывании наказания школьнице запрещено покидать жилище, исключение – посещение медицинских учреждений и школы при наличии уроков.Прокуратура области в связи с возбуждением уголовного дела организовала проверку работы органов системы профилактики, а также образовательной организации. Детский омбудсмен региона Евгения Майорова сообщала РИА Новости, что конфликт между школьницами произошел из-за мальчика, предварительно известно, что обе из благополучных семей.

https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577049416.html

https://ria.ru/20200304/1567994136.html

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, происшествия