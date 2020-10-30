https://ria.ru/20201030/areplivir-1582311757.html
Производитель "Арепливира" начал регистрацию препарата в Чили
Производитель "Арепливира" начал регистрацию препарата в Чили
Производитель препарата от коронавирусной инфекции "Арепливир" начал регистрацию лекарства в Чили, рассказал журналистам исполнительный директор АО "Биохимик"... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:23
2020-10-30T16:23
2020-10-30T16:36
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САРАНСК, 30 окт - РИА Новости. Производитель препарата от коронавирусной инфекции "Арепливир" начал регистрацию лекарства в Чили, рассказал журналистам исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков.Производственная площадка АО"Биохимик" принадлежит компании "Промомед". Ранее исполнительный директор "Промомед" Андрей Младенцев сообщил РИА Новости, что компания ведет переговоры о поставке препарата с порядка 50 странами, но экспорт начнется только после удовлетворения российского рынка. Как сообщал Земсков, компания планирует удовлетворить рынок РФ до конца 2020 года."Интерес к препарату среди зарубежных компаний достаточно большой. Мы сейчас ведем регистрацию данного препарата в Чили", - сказал Земсков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201030/areplivir-1582305002.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чили, арепливир, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, экономика