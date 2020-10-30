Производитель "Арепливира" планирует выпускать препарат в виде инъекций
САРАНСК, 30 окт - РИА Новости. Производитель препарата от коронавируса "Арепливир" планирует выпустить в 2021 году новое поколение лекарств от COVID в виде инъекций, рассказал журналистам исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков.
Производственная площадка АО "Биохимик" принадлежит компании "Промомед". Ранее исполнительный директор "Промомед" Андрей Младенцев сообщил РИА Новости, что компания планирует в середине 2021 года выпустить новое поколение лекарств от коронавируса.
"Да, мы, безусловно, продолжаем и никогда не останавливали разработку новых препаратов, в том числе у нас большой противовирусный пакет был и до пандемии, которым мы активно занимались. Новые препараты будут как в форме таблеток, так и в форме инъекционных растворов лиофилизированных, который должны будут применять как в амбулаторной практике так и в стационаре. Разработки ведутся, ряд новых препаратов для лечения вирусных препаратов, в том числе и ковида, выйдет в 2021 году", - ответил Земсков на вопрос журналиста о формах нового поколения препарата от коронавируса.
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