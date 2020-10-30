Производитель "Арепливира" планирует выпускать препарат в виде инъекций

"Да, мы, безусловно, продолжаем и никогда не останавливали разработку новых препаратов, в том числе у нас большой противовирусный пакет был и до пандемии, которым мы активно занимались. Новые препараты будут как в форме таблеток, так и в форме инъекционных растворов лиофилизированных, который должны будут применять как в амбулаторной практике так и в стационаре. Разработки ведутся, ряд новых препаратов для лечения вирусных препаратов, в том числе и ковида, выйдет в 2021 году", - ответил Земсков на вопрос журналиста о формах нового поколения препарата от коронавируса.