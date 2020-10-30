https://ria.ru/20201030/areplivir-1582261630.html

Производитель готов выпускать до миллиона упаковок "Арепливира" в месяц

Производитель готов выпускать до миллиона упаковок "Арепливира" в месяц

Производитель лекарства от коронавирусной инфекции "Арепливир" может выпускать до миллиона упаковок препарата в месяц, рассказал журналистам исполнительный... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:08

2020-10-30T13:08

2020-10-30T13:08

распространение нового коронавируса

арепливир

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

экономика

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САРАНСК, 30 окт - РИА Новости. Производитель лекарства от коронавирусной инфекции "Арепливир" может выпускать до миллиона упаковок препарата в месяц, рассказал журналистам исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав РФ зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.Производственная площадка АО "Биохимик" принадлежит компании "Промомед". Ранее исполнительный директор "Промомед" Алексей Младенцев сообщил РИА Новости, что компания увеличила в четыре раза производство "Арепливира" для розничной торговли."Безусловно, в ближайшее время запланировано увеличение объема производства данного препарата. Препарат " Арепливир" будет производиться на этих мощностях в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю", - добавил он.По словам исполнительного директора, компания увеличивает мощность производства и по другим лекарственным препаратам, необходимость в которых выросла в связи с коронавирусной инфекцией. "Производственный план предприятия увеличим почти два раза. Перестроены мощности именно для борьбы с пандемией коронавируса", - отметил Земсков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/areplivir-1582174332.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), экономика