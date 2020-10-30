https://ria.ru/20201030/apteki-1582218925.html

В российских аптеках рекордно возросли продажи

В российских аптеках рекордно возросли продажи

За девять месяцев этого года продажи препаратов в российских аптеках выросли в денежном выражении на 10,9% и достигли 819,7 миллиона рублей, пишут "Ведомости"... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:52

2020-10-30T09:52

2020-10-30T09:52

коронавирус covid-19

россия

аптека 36,6

экономика

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. За девять месяцев этого года продажи препаратов в российских аптеках выросли в денежном выражении на 10,9% и достигли 819,7 миллиона рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании DSM Group. Это, как отмечается, рекордный показатель за последние шесть лет.За девять месяцев прошлого года лекарств продали на 739,1 миллиона рублей. Однако, число упаковок проданных лекарств падает третий год подряд: в 2018-м этот показатель составил 3,9 миллиарда упаковок, в 2019 году он упал до 3,8 миллиарда, а в 2020-м — до 3,7 миллиарда. Также в исследовании отмечается, что в этом году увеличивались продажи только дорогих препаратов, стоимость которых начинается от 500 рублей — их доля в стоимостном выражении выросла до 44%. Доля лекарств ценой в районе 150-500 рублей, наоборот, снизилась до 43,4%. Похожую динамику показывают лекарства стоимостью в 50-150 рублей — их доля упала до 10,7%. Доля в объеме продаж препаратов со стоимостью менее 50 рублей составила всего 3%.Гендиректор компании "36,6" Александр Кузин также отметил возросший спрос на дорогостоящие противовирусные препараты на фоне пандемии COVID-19. Так, по его словам, их продажи поднялись на 103%, а иммуномодуляторов — 26,5 %. Гендиректор сети "Аптечные традиции" Дмитрий Руцкой отметил, что из-за падения рубля цены подскочили как на отечественные, так и на импортные лекарства. Это привело к переходу препаратов из средней ценовой категории в более высокую. Кроме того, падение продаж дешевых лекарств связано с их отсутствием на рынке: около 60% лекарств входят в перечень жизненно важных и на них устанавливают предельные отпускные цены. По словам Руцкого, нынешняя методика определения стоимости таких лекарств делает их производство нерентабельным.

https://ria.ru/20201029/lekarstva-1582071947.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, аптека 36,6, экономика